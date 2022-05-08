Ailelerin çocuk giyimi tercihi: Büyük olsun seneye de giyer

Trendleri her sezon en çok merak edilen ve en çok satış rakamını yakalayan çocuk giyim ürünlerinde renkli, grafik baskılı tasarımlar öne çıkıyor. Ayrıca çizgi film karakterlerinin ürünleri de tüketicilerin dikkatini çekiyor. Araştırma şirketi Areda Piar, Benim Markam Mayıs ayı araştırmasında çocuk giyim markalarını değerlendirdi.

ÇOCUK GİYİMDE SAĞLIK VE İNDİRİM



Katılımcı ebeveynlerin çocuklarına en çok satın aldığı ürün yüzde 83,8 ile tshirt olurken, seneye de giyer düşüncesi ile çocuğuna büyük beden kıyafet satın alanların oranı yüzde 55,3. Türkiye geneli 1100 kişinin katıldığı araştırmada 'güven-beğeni-sadakat' skoruna göre çocuk giyimde en çok tercih edilen marka LC Waikiki Kids olurken, onu Civil yüzde 16,5 ile ikinci, ebebek yüzde 7,9 ile üçüncü sırada takip ediyor. Katılımcıların yüzde 43,6'sı çocuk giyimde beğeniye yüzde 40,0'ı güvene yüzde 16,4'ü sadakate önem verdiklerini belirtti. Araştırmada katılımcılara "Çocuk kıyafeti seçerken önceliğiniz hangisidir?" diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 31,8'i indirimli olması derken yüzde 21,9'u sağlığa zararlı maddeler içermemesi yanıtını verdi.

FAVORİMİZ ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ



Araştırmada katılımcılara "Çizgi film karakterlerinin ürünleri çocuklarınızın dikkatini çekiyor mu?" diye soru yöneltildiğinde katılımcıların yüzde 81,0'i evet derken, yüzde 19,0'u hayır cevabını verdi. Ayrıca katılımcılara "Çocuklarınızın kıyafetlerini hatıra olsun diye saklar mısınız?" sorusu yöneltildiğinde yüzde 21,5 evet derken yüzde 23,6 bazen yüzde 54,9 ise hayır dedi.

Tüketiciler kendilerine fayda sağlayan niteliklere sahip olan ürün ve markaya karşı olumlu tutum oluşturarak seçim yaparlar. Bu bağlamda araştırmada "Çocuk giyim tercih ederken marka logosu satın alma davranışlarınızı etkiliyor mu?" diye sorulduğunda katılımcıların yüzde 29,1'i evet derken yüzde 28,2'si bazen yüzde 42,7'si hayır yanıtını verdi.

Güven ve beğeni ön planda



Areda Piar Müdürü Yusuf Akın, tüketici alışkanlıklarına yönelik araştırma sonuçlarını şu sözlerle değerlendirdi: "Ebeveynlerin satın alma esnasında hem kılı kırk yardıkları hem en hızlı satın alma kararı verdikleri alan 'çocuk giyimi' diyebiliriz. Yetişkinlerin kendileri için yaptıkları alışverişte olmayan birçok süzgeç bu alandaki alışverişlerinde var. Kendileri için aldıklarında aramadıkları/daha az aradıkları birçok niteliğe çocukları için alışveriş yaparken bakıyorlar. Çocuk giyimde toplumsal olarak duygusal(!) olduğumuz alanlardan birisi de 'seneye de giyer' mottosu. Hem maddi hem de manevi anlamda derin bir duygusallık içeren davranış kuşaklararası etkileşim sayesinde varlığını sürdürüyor."

1.100 kişi katıldı



Areda Piar tarafından 8 - 11 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Benim Markam Çocuk Giyim Markaları araştırmasına 1100 kişi katıldı. Tüketici eğilimlerini düzenli olarak ele alan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemiyle gerçekleştirildi.

