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İTO Başkanı Avdagiç: İstanbul'da otellerde yer bulunamıyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulunamadığını belirterek, "Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 11:04
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İTO Başkanı Avdagiç: İstanbul'da otellerde yer bulunamıyor

Avdagiç, kompozit malzemeleri üreten sanayicileri Paris'te bir araya getiren JEC World Fuarı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Havacılıktan kimyaya, tekstilden otomotive, raylı taşımacılıktan rüzgar enerjisine kadar birçok alan için kompozitin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Avdagiç, Türkiye'de sektörde 180 ila 220 arasında firmanın faaliyet gösterdiğini, dolaylı olarak bu rakamın 3 bini bulduğunu söyledi.

Avdagiç, sektörde yaklaşık 13 bin kişinin çalıştığını ve 4-6 milyar dolarlık bir ihracat hacminin bulunduğunu ifade ederek, gelecek dönemde sektörün potansiyelinin Milli Sanayi Hamlesi'nde önemli bir rol oynayacağını kaydetti.

Dünya çapında artan enflasyonist baskılara yönelik görüşlerinin sorulması üzerine Avdagiç, "Türkiye'de fiyatların bu kadar hızlı artmasını gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyoruz. Burada enflasyondaki hızlı gidişatı dikkate alarak ileriye yönelik realist olmayan artışların yapılmaması gerek. Bu noktada üreticiden tüketiciye tüm taraflara sorumluluk düşüyor. Herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Eğer süreci doğru yönetirsek enflasyonu önce yataya döndürüp sonra düşüşe geçirebiliriz." diye konuştu.

- "Emtia fiyatlarının kısa vadede geri gideceğine dair bir emare yok"

Şekib Avdagiç, İstanbul'da en ölü sezon olarak nitelendirilen mart ayında otellerin doluluk oranının yüzde 92'yi bulduğunu, bu oranın salgın öncesi dönemde bile yakalanamadığını söyledi.

Elde ettikleri verilerin, Suudi Arabistan'dan 250 bin turist geleceğini gösterdiğini aktaran Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu andaki rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer bulamayacaksınız. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere vardı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz. Sanayi tarafına baktığımızda, orada zaten bir problem yok. Diğer taraftan son dönemde herkesin gündeminde iki konu var; elektrik ve doğal gaz faturaları... Birim fiyatlar kısa sürede birkaç katına çıktı ama bu bütün dünyada bu şekilde gerçekleşti. Önümüzdeki iki çeyrek için petrolde 135 dolar seviyeleri konuşuluyor. Yapılan çalışmalara da baktığımızda, Rusya-Ukrayna savaşının da tetiklemesi ile emtiada ulaşılan fiyatların kısa vadede geri gideceğine dair bir emare yok."

- "Ülkemizin üretim gücüyle gurur duyabiliriz"

İTO Başkanı Avdagiç, istihdam konusunda firmaların iyi gittiğini belirterek, küresel çapta yaşanan gelişmeler sonrası her ne kadar iptal edilen siparişler olsa da bunların yerine yenilerinin alındığını söyledi.

Uzak Doğu'da yeniden canlanan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Avrupalıların siparişler konusunda garantiye gittiğini aktaran Avdagiç, "Avrupalılar Uzak Doğu'ya yüksek sipariş vermek yerine riske atmayarak daha küçük miktarlarda ürün alabileceği ülke olarak Türkiye'yi seçiyor. Türkiye'nin fiyat, kalite ve tedarik konusunda çok iyi bir performansı var. Ülkemizin üretim gücüyle gurur duyabiliriz." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Avrupa ile Geçiş Belgesi problemleri olduğunu anımsatarak, Uzak Doğu'daki sıkıntılardan sonra Avrupa'nın birçok ülkesinin uygulamayı kaldırdığını, Türkiye'nin tedarik anlamında ihtiyaçları karşılamasıyla burada fırsatlar doğduğunu kaydetti.

- "Türkiye'nin sınırı aşan elektronik ticareti geliştirmesi gerek"

Şekib Avdagiç, bir soru üzerine, yetkililerle e-ticaret düzenlemesi hakkında yaptıkları görüşmeye değinerek, şöyle devam etti:

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"Biz görüşmede düşüncelerimizi aktardık. Ümit ediyorum ki buradan çıkacak sonuçla hem e-ticaret alanında yer alan firmaların sayısı artacaktır hem de burada bir tekelleşme veya pazarı domine etme konusunu kontrol altına alacaklardır. Pazar yerleri ile alakalı çok fazla sektör var. Mesela kargo sektörünün 3'te 2'sini e-ticaret kapsıyor. Bu yüzden olay sadece e-ticaret alanındaki firmaları değil, onların ilişkili olduğu sektörlerin regülasyonunu da içeriyor. Bakanlık bu noktada hem doğrudan hem dolayı etkilenebilecek tüm sektör paydaşlarını içine alan titiz bir süreç yürüyor."

Göreve geldikleri ilk günden bu yana Türkiye'nin sınırı aşan elektronik ticareti geliştirmesi gerektiğine vurgu yaptıklarını belirten Avdagiç, "Sınır aşan e-ticaret, birçok mikro işletmeyi ayağa kaldırıyor ve gelir dağılımının iyileşmesine katkı sağlıyor. Burası çok kuvvetli bir pazar vadediyor. Bütün dünya bu konuda üzerinde çalışıyor ve henüz oturmuş, kabul edilmiş bir durum yok. Hep beraber kafa yormamız ve geliştirmemiz lazım." dedi.

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