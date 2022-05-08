TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?

Haftalık çalışmasına 10 Mayıs Salı başlayacak Genel Kurulda Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklife göre, kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek.

Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller suç olacak.

Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen kasten yaralama suçları tutuklamaya ilişkin katalog suçlar arasına alınacak.

Kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri de katalog suç olacak.

- Komisyonların gündemi

TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki kanun tekliflerini ele alacak.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, çarşamba günü AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında toplanacak. Komisyonda İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, ihracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığınca belirlenecek miktarı, İhracatı Geliştirme AŞ sermayesine eklenecek.

KİT Komisyonu, denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, perşembe günü de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları ile Türk Reasürans AŞ'nin 2019-2020 yılı hesaplarını inceleyecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.