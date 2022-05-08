MSB'den Anneler Günü paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığınca Anneler Günü dolayısıyla hazırlanan video sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 08 Mayıs 2022 13:14
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) anneler gününe özel hazırladığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:
''Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Bütün annelerimize sağlık, mutluluk ve huzur dolu güzel günler dileriz.''Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız