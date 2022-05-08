Elazığ'da kaçak avlandığı belirlenen 500 kilogram balık ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kaçak balık avı ile ilgili Kovancılar ilçesi Uzunova mevkisinde denetim yaptı.

Denetimde ekipler durdurdukları bir araçta 500 kilogram sazan cinsi balık buldu.

Balıklara el konulurken, araçtaki 2 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan idari para cezası uygulandı.

Ele geçirilen balıkların sosyal yardım kuruluşlarına gönderildiği öğrenildi.