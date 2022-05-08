Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te şampiyon oldu
Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen Bastad Turnuvası'nda tek kadınlarda şampiyon oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 15:35
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, W25 turnuvasında mücadele eden İpek Öz, finalde 3 numaralı seribaşı Rus Irina Khromacheva ile karşılaştı.
Rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin en yüksek seviyedeki şampiyonluğuna ulaştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız