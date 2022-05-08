Kırıkkale'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kırıkkale'de yangın çıkan iş yeri zarar gördü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 15:42
Ovacık Mahallesi İzmir Caddesi'nde B.İ'ye ait gelinlik imalatı ve satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, diğer iş yerlerine sıçramadan yangını kontrol altına alarak söndürdü.
İş yerinin zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız