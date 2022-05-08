Mersin'de çölyak hastalığına farkındalık için etkinlik düzenlendi

Yenişehir Belediyesi ve Çölyak Glutensiz Beslenme Derneğince, "Glutensiz gıda, sağlıklı hayat" sloganıyla Palmiye Mahallesi'ndeki Piri Reis Parkı'nda gerçekleştirilen programda çeşitli etkinlikler yapıldı.

Programda katılımcılara glutensiz cips ve dondurma ikram edildi. Çocuklar da palyaçolar eşliğinde oyunlar oynayıp boyama etkinliğine katıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, etkinlikte, ilçede glutensiz ürünler için fırın ve imalathane yapacaklarını belirterek, "Bu imalathane bir de atölye içerecek. Glutensiz ürünler nasıl üretilebilir konusunda kurslar alabileceksiniz. Bulunduğumuz bu noktaya ise glutensiz beslenmek zorunda olan vatandaşlar için bir kafeterya açacağız. Çölyak hastalığı ile savaşan vatandaşlarımızın toplanma alanı olacak. Bir kişinin sorunu varsa aslında o bütün toplumun sorunudur. Bu sorunu en kısa zamanda çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mersin Çölyak Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan da çölyak hastalığı olanların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Çölyaklı aileleri ve çocukları bir araya getirerek güzel bir şenlik hazırladık. Çocuklarımız hem etkinliklerde doyasıya eğlendi hem de onlara ikram etmiş olduğumuz glutensiz yiyeceklerin tadına baktı. Biz dernek olarak elimizden geldiğince çölyaklı ailelerin imkanlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Onların glutensiz ürünleri daha uygun fiyata almalarını sağlamaya çalışıyoruz."