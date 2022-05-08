İstanbul'da pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 19:24
İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.
Trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız