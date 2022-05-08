Manisa'da ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ormanlık arazide patlamamış el bombası bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 20:35
Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi Acısı Mevkisinde ormanlık arazide el bombası gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, arazide inceleme yaptı.
Milli Mücadele dönemine ait olduğu değerlendirilen küflü ve paslı patlamamış el bombasının imha edileceği bildirildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız