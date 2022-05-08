İslam İşbirliği Teşkilatı: İslam dünyası ülkelerinin birliğe ihtiyacı var

İİT Genel Sekreteri Taha, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de Dünya Müslüman Topluluklar Konseyi (TWMCC) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek konferansın açılışında konuştu.

Konferansın amaçlarına dikkati çeken Taha, İslam'ın dünyadaki kötü imajının düzeltilmesi dahil İslam dünyasının birçok sorunla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Taha, "Bu durum, İslam birliği kavramının ve İslam dininin gerçek imajının düzeltilmesi için Müslümanların, İslam ülkelerinin, toplumların ve kurumların birlik olmasını gerektirmektedir." dedi.

Dünya çapında savaşların, etnik ve mezhepsel çatışmaların giderek arttığına işaret eden Taha, konferansın bu bağlamda düzenlendiğini aktardı.

Taha, "Birçok İslam ülkesinde istikrarsızlığa neden olan savaşlar ve çatışmalardan İslam dünyası da etkilendi." ifadelerini kaydetti.