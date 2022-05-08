Ersoy: Geçen yıl CİMER'e 6 milyon 100 bin başvuru oldu

Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
TRT Genel Müdürü: Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz
TRT Genel Müdürü: Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı bu ilde
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı bu ilde
Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası
Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası
Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor
Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor
Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması
Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması
BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı
BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı
Dört ayda en çok gayrimenkul bu illerde satıldı
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Meslektaşına yumruk atan kadın polis açığa alındı
Meslektaşına yumruk atan kadın polis açığa alındı
Zam şampiyonları! Halkın mutfağını kurutan tablo
Zam şampiyonları! Halkın mutfağını kurutan tablo
Ette ithalat lobisi devrede! Küçük besiciyi kıskaca aldılar
Ette ithalat lobisi devrede! Küçük besiciyi kıskaca aldılar
Gönüllü geri dönüşün fotoğrafı
Gönüllü geri dönüşün fotoğrafı
Beyaz eşyada fahiş fiyata 'dur' denildi
Beyaz eşyada fahiş fiyata 'dur' denildi
Ekonomi ve mülteciler AK Parti'yi zorluyor
Ekonomi ve mülteciler AK Parti'yi zorluyor
'Otobüs bilet fiyatları yüzde 150 arttı'
'Otobüs bilet fiyatları yüzde 150 arttı'
Son 24 saatte 1661 vaka, 11 can kaybı
Son 24 saatte 1661 vaka, 11 can kaybı
MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı
MSB'den Anıtkabir için sahte sosyal medya hesabı uyarısı
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve maaş açıklaması
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve maaş açıklaması
Silahlı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi, 2 yaralı...
Silahlı kavgada köy muhtarı yaşamını yitirdi, 2 yaralı...
Önder Kahveci: Sözleşmeli istihdamına son verilmeli!
Önder Kahveci: Sözleşmeli istihdamına son verilmeli!
Öğretmenin 'köpük partisi' fotoğrafı, boşanma delili oldu
Öğretmenin 'köpük partisi' fotoğrafı, boşanma delili oldu
TÜİK hesaplama yöntemini değiştirdi, et fiyatlarını düşürecek hamle
TÜİK hesaplama yöntemini değiştirdi, et fiyatlarını düşürecek hamle
Kovid-19 salgınının ilk 6 ayında çocuklarda obezite artışı
Kovid-19 salgınının ilk 6 ayında çocuklarda obezite artışı
İmamoğlu, 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi
İmamoğlu, 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi
Sevgilisini öldürüp hapse girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Sevgilisini öldürüp hapse girdi; tahliye oldu, bu kez de kocasını öldürdü
Ana sayfaHaberler Yaşam

Ersoy: Geçen yıl CİMER'e 6 milyon 100 bin başvuru oldu

İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, geçen yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) 6 milyon 100 bin başvuru yapıldığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 08 Mayıs 2022 21:30
Yazdır
Ersoy: Geçen yıl CİMER'e 6 milyon 100 bin başvuru oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu'nda, İletişim Başkanlığı Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Daire Başkanı Gökhan Yücel'in moderatörlüğünde "Devlet Millet İletişimi" konulu panel gerçekleştirildi.

Panele, İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner, İletişim Başkanlığı Basın-Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna ve İletişim Başkanlığı Ulusal Medya Koordinatörü Mücahid Eker konuşmacı olarak katıldı.

Durmuş Ersoy, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) dünyada başka bir örneğinin olmadığını belirtti.

CİMER'in şikayet ve dileklerin iletildiği bir platform olduğunu belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Bu iş gerçekten çok değerli bir iş. Geçen yıl CİMER'e 6 milyon 100 bin başvuru oldu. CİMER dediğimiz yapı sadece İletişim Başkanlığından oluşmuyor. Tüm kamu kurumlarını içine alan bir sistem. Her kurumda muhakkak bir temsilcimiz var. Yapılan her başvuru ilgili kuruma gidiyor ve yanıt alınıyor. Her şehirden, toplumun her kesiminden başvuru alıyoruz. Trabzon'un sorunu ile Antalya'nın sorunu aynı olmuyor. Ortaklaşa sorunlar olabiliyor ama genelde sorunlar yerel bazda oluyor. O gelen başvurular sonucunda anlamlı verilere ulaşıyoruz. CİMER sadece şikayet mercii değil. Ülke ve dünya gündeminin yansımalarını en geç ertesi gün CİMER'de görüyoruz. Örneğin yerli silah ürettiğimizde isim önerileri alıyoruz."

Ersoy, devlete karşı büyük bir korkuyla büyüyen bir nesil olduklarını vurgulayarak, "Bugün ise 18 yaşın altındaki çocukların başvuruları ayrı olarak değerlendiriliyor. Çok rahat bir şekilde yapılan başvuru daire başkanı, kurum başkanı bazen de Cumhurbaşkanımıza ulaşabiliyor. Bu ciddi bir kırılma noktası. O ürkeklikten kurtulduk. Çok rahat bir şekilde devletle iletişime geçebiliyoruz." dedi.

- "Uluslararası kamuoyuna kendinizi anlatmak çok zor"

İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Oğuz Güner ise kamu diplomasisinde, uluslararası kamuoyuna bilgilendirme ve yönlendirme çalışması yaptıklarını söyledi.

Kamu diplomasisi yürütmenin kolay olmadığını belirten Güner, "Uluslararası kamuoyuna kendinizi anlatmak çok zor. Hakikat arayışımız ve doğruyu anlatma çabamız var. Uluslararası topluma derdimizi anlatıyoruz. Terörle mücadele ederken neden mücadele ettiğimizi anlatıyoruz. Üslup çok önemli. Viyana'da farklı, Washington'da farklı farklı üslupla anlatmanız lazım. Hedef kültürün çok iyi bilinmesi ve analiz edilmesi lazım." dedi.

Güner, kamu diplomasisinde ikili ilişkileri çok önemsediklerini belirterek, yurt dışındaki gazeteci, sanatçı ve siyasetçilerle ikili ilişkiler kurmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

- "Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir programı var"

İletişim Başkanlığı Ulusal Medya Koordinatörü Mücahid Eker de günümüzde zamanın çok hızlı aktığını belirterek, bu süreçte çok boyutlu bir iletişim akışı içinde olduklarını aktardı.

İletişim Başkanlığını devasa bir saate benzeten Eker, "Saatimizin markası Türkiye İletişim Modeli. Saatin tıkır tıkır ilerlemesinden sorumluyuz. Birinde sıkıntı olursa diğeri de tekliyor. Birbirimizle yoğun bir bilgi akışı içindeyiz." dedi.

Medya koordinatörlüğü altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programlarının medya organizasyonlarını yaptıklarını dile getiren Eker, "Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir programı var. Gece gündüz aşkla koşan, temposuna herkesin hayran olduğu bir lider. Bu programları koordine ediyoruz. Kamera kurulumundan ışık düzenine kadar her şeyiyle ilgileniyoruz." diye konuştu.

Eker, bakanların basın danışmaları ile sürekli iletişim halinde olduklarını, bu sayede iletişim kazalarının ve dezenformasyonun önüne geçtiklerini sözlerine ekledi.

İletişim Başkanlığı Basın-Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna da kurumun Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünden İletişim Başkanlığına dönüşümü anlatarak yurt dışında Türkiye ile ilgili yazılmış haberleri derlediklerini ve Türkiye'deki 16 bin basın mensubunun işlemleri ile ilgilendiklerini kaydetti.

- "Habercilik bir yaşam biçimidir"

Forumda "Televizyon Haberciliğinde Dönüşüm, Hibrit Faaliyet ve Etki Alanları" konulu sunum yapan NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe, haberciliğin 7 gün 24 saat süren bir yaşam biçimi olduğunu söyledi.

Gazeteci için günlük hayatın içinde karşılaştığını her şeyin haber olduğunu dile getiren Yeşiltepe, "Kendinize ayırdığınız özel hayata da haber gözüyle bakabilirsiniz. Özel hayatınızdan feragat edebilirsiniz." dedi.

Yeşiltepe, 30 yıldır gazetecilik yaptığını belirterek, dünyaya bir daha gelebilse yine Türkiye'de gazeteci olmak istediğini söyledi.

KAPAT [X]

Gazetecinin önce insan, sonra gazeteci olduğunu belirten Yeşiltepe, karşısındaki insanın duygularını kendi vicdanında hissedemeyen kişinin dünyanın en iyi iletişim fakültesinden mezun olsa dahi haberdeki duyguyu tam aktaramayacağını ifade etti.

Yeşiltepe, televizyon haberciliğinin en akılda kalıcı, en etkili habercilik olduğunu vurgulayarak, "Televizyon, haber metinlerinin izleyiciye aktarılması konusunda güvenli bir araç olmakla beraber, haberlerin aktarımında gerçekleşen bozulmalarda da izleyicinin en az sorguladığı kitle iletişim aracıdır. Bu bozulmalar da haber bültenlerine günümüzde dezenformasyon, manipülasyon, abartı ve sansasyon olarak yansımaktadır." dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Sıfır kilometre hafif ticari araçları taşıyan tır devrildi
Sıfır kilometre hafif ticari araçları taşıyan tır devrildi
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla Anneler Günü kutlandı
Bolu'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Bolu'da evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
2 yıl kilitli bir odada yaşayan annenin evlat savaşı
2 yıl kilitli bir odada yaşayan annenin evlat savaşı
Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı
Kayalıklardan düşerek ayağını kıran vatandaş AFAD ekiplerince kurtarıldı
Cumhuriyet Savcısı Erdoğdu trafik kazasında hayatını kaybetti
Cumhuriyet Savcısı Erdoğdu trafik kazasında hayatını kaybetti

Bu Habere Tepkiniz

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Taşınmazın tahliyesi sırasında olay yerinin güvenliğini almayarak terk eden bu sebeple avukatın boğazına bıçak dayanmasına neden polislerin eylemi dolayısıyla idare 20 bin TL manevi tazminat ödeyemeye mahkum edildi.
Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı açıkladı, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınavına girebilecekler mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Mülga Devlet Personel Başkanlığından arta kalan görevleri 6 kurum eşgüdümsüz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Görevden uzaklaştırma kaydının MEBBİS'te tutulması hukuki midir?

Konya Bölge İdare Mahkemesi Dördüncü İdari Dava Dairesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrinde şube müdürü olarak görev yapan davacının MEBBİS-MEB, Ayrılma-Açık Süre İşlemi ekranındaki hizmet cetvelindeki görevden uzaklaştırma kaydının silinmesi talebinin reddini hukuka uygun bularak akis yöndeki mahkeme kararını bozdu.
4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

4 aylık enflasyon rakamlarına göre memurların alacağı zam oranı

Enflasyon Nisan ayında yüzde 7,25 çıktı. Memurlar için 4. aydan yüzde 24,21 enflasyon farkı oluştu.
Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi?

Ek göstergeli görevden, ek göstergesiz veya daha düşük ek göstergeli göreve atama yapıldığında neden fark kesintisi yapılır? Görevden alınan memur, ek gösterge farkının kesilmemesini isteyebilir mi? Emeklilikte hangi ek göstergesi uygulanır?
Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon nisanda yüzde 7,25 arttı, yıllık bazda ise yüzde 69,97 oldu.
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Müzik öğretmeni iki kardeş, her yıl Anneler Gününe özel beste yapıyor

Müzik öğretmeni iki kardeş, her yıl Anneler Gününe özel beste yapıyor

Artvinli müzik öğretmeni iki kardeş her yıl Anneler Günü için farklı beste yapıyor. Yaptıkları besteleri Anneler Gününde sosyal medya hesaplarında paylaşınca büyük ilgi görüyor.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Her gün beş tane ceviz yerseniz...

Her gün beş tane ceviz yerseniz...

Doğadaki en sağlıklı besinlerden biri olan ceviz düzenli tüketildiğinde vücutta inanılmaz etkiler gösterir.