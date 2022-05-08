Bakan Yanık, 15 Temmuz şehidi Özgür Gençer'in annesini ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yanık, Anneler Günü dolayısıyla şehit Özgür Gençer'in annesi Zennuriye Gençer'i evinde ziyaret etti.

Anne Zennuriye Gençer'in Anneler Günü'nü kutlayan Yanık, şunları kaydetti:

"Aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz, bizim en değerlilerimizdir. Biz sadece Bakanlığımızın görev alanı olduğu için değil, şehitlerimize ve gazilerimize bir borcumuz olduğu için ailelerimizin neye ihtiyaçları varsa hizmetlerimizi en yüksek düzeyde sunmanın gayreti içindeyiz. Verdiğimiz her haktan, yaptığımız her hizmetten büyük mutluluk duyuyoruz. Özgür Gençer gibi ülkemizin bağımsızlığını savunurken şehit olan tüm kahraman evlatlarımızı saygıyla anıyorum ve Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde en büyük fedakarlığı gösteren şehit annelerimize de bir kez daha teşekkür ediyorum."

- Huzurevi ziyareti

Bakan Derya Yanık, daha sonra 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret etti.

Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Yanık, anneliğin çok kutsal bir mertebe olduğunu belirterek, bütün annelerin gününü kutladı.