Silivri'de 'ateş' yandı, gaz arzı güvende

Türkiye, son yıllarda yaptığı yatırımlarla doğalgaz arz güvenliğini artırmak için önemli adımlar atıyor. Doğalgazın boru hatları ile giriş kapasiteleri artırılırken, denizler üzerinden girişi sağlayan LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) tesisleri de dikkati çekiyor. Geçen yıl devreye alınan Hatay Dörtyol'daki Türkiye'nin ilk Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma (FSRU) Gemisi Ertuğrul Gazi'nin yanında, bu yıl sonunda açılması planlanan Saros FSRU projesi de doğalgaz giriş noktasının çeşitlendirilmesinde kritik rol oynayacak. Depolama alanında da yatırımlar son hızda devam ediyor. Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisinde genişletme çalışmalarıyla 1,2 milyar metreküplük kapasite 2023'te 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak.

YIL SONUNA İKİ TESİS HAZIR

Silivri Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisinin de halihazırda 3,2 milyar metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan genişleme çalışmaları planında, yeni yüzey tesislerine boru inşası, denizdeki platformların inşası ve kuyu sondajlarının yapılması yer alıyor. Şu an birine 'Anadolu', diğerine de 'Aras' adı verilen iki deniz platformunun inşası tamamlandı. Bu platformlar üzerinde her birinde 9 olmak üzere toplamda 18 kuyunun sondajı gerçekleşti. Bu kuyulardan ikisinde ise gaz akış (gaz yakma) testi başarıyla tamamlandı. Silivri'deki tesisin kapasitesinin çalışmalardan sonra 4,6 milyar metreküpe ulaşması bekleniyor. Projenin yıl içerisinde bitmesi hedefleniyor.

18 KUYUDA TESTLER YAZIN TAMAMLANACAK

Son yıllarda yapılan yatırımlarla enerji arz güvenliğinin önemli ölçüde arttığına dikkati çeken Bakan Dönmez "Bu yatırımlarla Türkiye, hem LNG hem de depolama alanında dünyada nadir ülkelerden biri olmuş oluyor" dedi. Testi yapılan iki kuyuda gaz üretebilir hale gelindiğini belirten Dönmez "Peş peşe diğer kuyuları da tamamlamak suretiyle yaz ayları içinde 18 kuyunun tamamında gaz akış testi tamamlanacak" diye konuştu.

HEDEF DOĞALGAZDA ARZ GÜVENLİĞİ

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğalgazda yüzde 99 dışa bağımlı olduğunu ifade ederek "Bu anlamda ya keşif yapacaksınız ya da böyle depoların sayısını artıracaksınız. Biz ikisini de yapacak güçteyiz. Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük gaz keşfimizin yanında karadaki depolama tesislerimizin de kapasitelerini artırıyoruz. Tüm bunlardaki hedefimiz, doğalgazda arz güvenliğini sağlamlaştırmak. İnşallah yıl sonunda hem Silivri'deki tesisimizin hem de Saros FSRU'nun açılışını gerçekleştireceğiz ve arz güvenliğimizi perçinleyeceğiz" dedi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ