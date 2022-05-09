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Avrupalılar Uzakdoğu yerine Türkiye'ye tercih ediyor: Üretim gücümüzle gurur duyabiliriz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üretim ve siparişlerde Türkiye'ye ilginin Kovid sonrasında da devam ettiğini söyledi. Uzak Doğu'da özellikle Çin'de koronavirüs vakalarının yeniden yükselişe geçtiğini hatırlatan Avdagiç, "Bu yüzden Avrupalılar siparişler konusunda Türkiye gibi garanti pazarlara yönelmeye devam ediyor. Türkiye'nin fiyat, kalite ve tedarik konusunda çok iyi bir performansı var. Ülkemizin üretim gücüyle gurur duyabiliriz" dedi.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 09 Mayıs 2022 07:24
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Avrupalılar Uzakdoğu yerine Türkiye'ye tercih ediyor: Üretim gücümüzle gurur duyabiliriz

Türkiye'nin üretim, kalite ve tedarik gücü pandemi sonrasında da dünyanın ilgili olmaya devam ediyor. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Uzak Doğu'da koronavüris salgınının yeniden artama başladığını bu durumda birçok ülkenin yeni sipariş için Türkiye'yi tercih etmeyi sürdürdüğünü kaydetti. Avdagiç istihdam konusunda da Türk firmalarını önemli başarılara imza attığını dile getirdi. İTO Başkanı Avdagiç Yeni Şafak'a şu açıklamalarda bulundu:

AVRUPALILAR GARANTİ PEŞİNDE

- Pandemi döneminde birçok ülke tedarik için Türkiye'yi tercih etti. Pandeminin yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte bu durumda bir değişiklik var mı?

Yeni saparişler konusunda dünyada birçok ülkenin Türkiye'ye olan ilgisi pandemi sonrasında da devam ediyor. Bildiğiniz gibi Uzak Doğu'da özellikle Çin'de koronavirüs vakaları yeniden yükselişe geçti. Bu yüzden Avrupalılar siparişler konusunda Türkiye gibi garanti pazarlara yönelmeye devam ediyor. Küresel çapta yaşanan gelişmeler sonrası her ne kadar iptal edilen siparişler olsa da bunların yerine yenileri gelmeye devam ediyor. Avrupalılar Uzak Doğu'ya yüksek sipariş vermek yerine riske girmemek için daha küçük miktarlarda ürün alabileceği ülke olarak Türkiye'yi seçiyor. Türkiye'nin fiyat, kalite ve tedarik konusunda çok iyi bir performansı var. Ülkemizin üretim gücüyle gurur duyabiliriz.

FİYATLARI ARTIRACAK BİR DURUM YOK

- Dünya çapında artan enflasyonist baskılar Türkiye'de de kendini gösterdi. Enflasyonla mücadelede nasıl yol alınmalı?

Türkiye'de fiyatların çok hızlı artmasını gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Burada enflasyondaki hızlı gidişatı dikkate alarak ileriye yönelik realist olmayan artışların yapılmaması gerek. Bu noktada üreticiden tüketiciye tüm taraflara sorumluluk düşüyor. Herkesin üzerine düşeni yapması lazım. Eğer süreci doğru yönetirsek enflasyonu önce yataya döndürüp sonra düşüşe geçirebiliriz.

EMTİADA KISA SÜREDE DÜŞÜŞ YAŞANMAZ

- Başta petrol olmak üzere emtia fiyatlarında gerileme yaşanmıyor. Emtia fiyatlarıyla ilgili yorumunuz nedir?

Son dönemde hem sanayicilerin hem de vatandaşların gündeminde iki konu var; elektrik ve doğal gaz fiyatları... Birim fiyatlar kısa sürede birkaç katına çıktı ama bu bütün dünyada bu şekilde gerçekleşti. Önümüzdeki iki çeyrek için petrolün varil fiyatının 135 dolar seviyeleri çıkacağı konuşuluyor. Yapılan çalışmalara baktığımızda, Rusya-Ukrayna savaşının da tetiklemesi ile emtiada ulaşılan fiyatların kısa vadede geri gideceğine dair bir emare yok.

LOJİSTİKTE YENİ FIRSATLAR DOĞDU

- Avrupa ile lojistik konusunda son dönemde yaşanan gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

TIR'ların geçiş belgesi problemi konusunda Avrupa ile önemli kazanımlarn sağlandı. Uzak Doğu'daki sıkıntılardan sonra Avrupa'nın birçok ülkesinin geçiş belgesi sınırlamasını kaldırdığını görüyoruz. Türkiye'nin tedarik anlamında ihtiyaçları karşılanması amacıyla burada bir fırsat doğdu.

İstanbul'da otellerin yüzde 98'i dolu

-Son dönemde İstanbu'a gelen ziyaretçi sayısında artışlar gözleniyor. Sizin gözünüzden İstanbul'da turizm ne noktada?

İstanbul'da ölü sezon olarak nitelendirilen mart ayında otellerin doluluk oranının yüzde 92'yi buldu. Bu oran salgın öncesi dönemde bile yakalanamadı. Elde ettiğimiz veriler, Suudi Arabistan'dan 250 bin turistin geleceğini gösteriyor. Mevcut rezervasyonlara göre, mayıs ayında İstanbul'da otellerde yer kalmayacak. Birçok otel şimdiden dolmuş durumda ve toplam doluluk oranı yüzde 98'lere ulaştı. Haziran ve temmuz ayı için de bu ilginin devam ettiğini görüyoruz.

Düzenleme firma sayısını artıracak

KAPAT [X]

-E-ticaretle ilgili yapılması planlanan düzenleme için sizden görüş alındı mı?

Yetkililerle -ticaret düzenlemesi hakkında görüşmeler yaptık ve düşüncelerimizi aktardık. Yapılaak düzenleme ile e-ticaret alanında yer alan firmaların sayısı artacak. Ayrıca e-ticarette oluşabilecek tekelleşme veya pazarı domine etme konusu kontrol altına alınacaktır. Pazar yerleri ile alakalı çok fazla sektör var. Mesela kargo sektörünün 3'te 2'sini e-ticaret kapsıyor. Bu yüzden olay sadece e-ticaret alanındaki firmaları değil, onların ilişkili olduğu sektörlerin regülasyonunu da içeriyor. Ticaret Bakanlığı bu noktada hem doğrudan hem dolayı etkilenebilecek tüm sektör paydaşlarını içine alan titiz bir süreç yürüyor. Bütün dünya bu konuda üzerinde çalışıyor ve henüz oturmuş, kabul edilmiş bir durum yok.

Mesude Demirhan

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