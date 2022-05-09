Yoga kursunda öğretmene tecavüz

İstanbul Sultangazi'deki bir okulda öğretmen olan F.N. (36), yoga kursuna gitmek istedi. İnternette gördüğü yoga kursu reklamı üzerine Kağıthane'deki bir spor merkezine giden F.N. kursa kayıt oldu. İddiaya göre, yoga eğitimi sırasında eğitmen, kendisine ve gruptaki diğer öğrencilere cinselliğin önemli olduğuna dair beyanlarda bulunuyordu.

HİPNOZDAYKEN

Geçtiğimiz günlerde eğitmenden özel olarak yoga dersi alan F.N., iddiaya göre hipnoz halinde yarı uykulu olduğu bir anda eğitmenin cinsel saldırısına maruz kaldı. Eğitmen, önce elleriyle taciz ettiği F.N.'ye iddiaya göre daha sonra tecavüz etti. F.N., kurstan çıktıktan sonra karakola giderek eğitmen E.S. hakkında şikayetçi oldu.

İfadesi alınan öğretmen, F.N., eğitmeninin kendisiyle özel ders yaptığı sırada yarı uykuluyken önce taciz, ardından cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdü. Yaklaşık 5 aydır kursta eğitim aldığını anlatan F.N., eğitmenin sürekli olarak cinselliği övücü konuşmalar yaptığını da kaydetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR