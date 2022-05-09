Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan hareketi lideri Alparslan Kuytul'un sabah saatlerinde gözaltına alındığı belirtildi.
Eklenme : 09 Mayıs 2022 08:28
Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kuytul'un eşi Semra Kuytul, "Alparslan Hocamı gözaltına aldılar. Adliyeye gidiyoruz.." dedi.
Mart ayında Adana'da Furkan Vakfı'nın yürüyüşüne katılanlara polisin orantısız müdahalesi kamuoyunda tartışılmıştı. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Furkan Vakfı üyelerinin izinsiz gösteri yaptığını söylemiş ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfının eski yöneticisi Alparslan Kuytul, bir yıl önce 8 Mayıs 2021 tarihinde adli kontrolle serbest bırakılmıştı.
Kaynak: Euronews.comMemurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız