Bursa'da metroda tekme tokatlı 'sigara' kavgası

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Taşınmazın tahliyesi sırasında olay yerinin güvenliğini almayarak terk eden bu sebeple avukatın boğazına bıçak dayanmasına neden polislerin eylemi dolayısıyla idare 20 bin TL manevi tazminat ödeyemeye mahkum edildi.