Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

Altın fiyatları, doların güçlenmesi ve altına olan talebin azalması nedeniyle spot piyasada gerilerken gram altın fiyatları dolar/TL'deki yükselişe rağmen 900 TL civarında seyretti. Ayrıca ABD devlet tahvillerinin getirilerindeki yükselişler de altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gerçekleştirdiği 50 baz puanlık faiz artışı nedeniyle başlayan düşüş sürdü. Buna göre altın, son bir ayda gördüğü en yüksek seviyeden bugüne kadar yüzde 6'ya yakın değer kaybetti.

Doların diğer para birimleri karşısında yirmi yılın en yüksek seviyesine ulaşmasıyla haftanın ilk günü altın fiyatları spot piyasada geriledi. Yükselen dolar, altını daha az çekici hale getirirken, yükselen ABD Hazine getirileri de fiyatlar üzerinde daha fazla baskı yarattı.

ENFLASYON BEKLENİYOR



Altın yatırımcıları, çarşamba günü açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu (TÜFE) verileri öncesinde endişelerini sürdürdü.

TÜFE'nin gerilemeyeceği ve Fed'in hazirandaki toplantısında faizleri en az 50 baz puan artıracağı öngörüldü. Bu da dolardaki yükselişin süreceği ve bunun altını etkileyeceği yönündeki beklentiyi artırdı.

DOLAR SON 20 YILIN EN YÜKSEĞİNDE



Doların diğer para birimleri karşısındaki performansını hesaplayan dolar endeksi ise geçen hafta, art arda beşinci haftada da kazanım elde ederek neredeyse 20 yılın zirvesine yükselmişti.

Bununla birlikte ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 3,15 ile yeni zirve seviyeyi gördü. Bu gelişmeler de yatırımcıları altından uzaklaştırarak getiri beklentisi artan dolara ve devlet tahvillerine yöneltti.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM



Son fiyat hareketleri ile birlikte ons altının spot piyasadaki günlük düşüşü yüzde 1'i aştı. Altın ons başına 1863 dolardan işlem görürken altın vadeli işlemleri de 1863 dolardan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ise dolar/TL'deki yükselişe rağmen değer kaybetti. Dolar/TL 15 TL'nin hemen altında fiyatlanırken gram altın 898 TL'den işlem gördü. Çeyrek altın 1485 TL alış ve 1502 TL satış seviyesinde işlem gördü. Cumhuriyet altını ise 5 bin 934 TL alış ve 5 bin 990 TL satış fiyatıyla işlem gördü.