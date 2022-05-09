Öğretmenin 'Z Kuşağıyla' eğlenceli anları gündem oldu

Öğrencileriyle sınıfta dans ederken video çeken öğretmen o anları Tiktok'da paylaştı. Sosyal medyada ilgi gören paylaşım çok sayıda beğeni aldı. Videonun altına ise çok sayıda yorum geldi.

Kimi sosyal medya kullanıcısı "Z Kuşağı öğretmeni" değerlendirmesinde bulunurken, kimi ise " Vallahi öğretmenimizi tebrik ederim, ne güzel çocuklarla o uyumu yakalamış ve eğlenmiş. Çocuklar kendinlerini anlayan ve eğlenmeyi bilen öğretmenle çok daha yakın ilişki kurar" yorumunu yaptı.