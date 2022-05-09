Öğretmenin 'Z Kuşağıyla' eğlenceli anları gündem oldu
Bir öğretmen, okulda öğrencileriyle çektiği Tiktok videosunu sosyal medya hesabında paylaştı. Video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 09 Mayıs 2022 10:16
Öğrencileriyle sınıfta dans ederken video çeken öğretmen o anları Tiktok'da paylaştı. Sosyal medyada ilgi gören paylaşım çok sayıda beğeni aldı. Videonun altına ise çok sayıda yorum geldi.
Kimi sosyal medya kullanıcısı "Z Kuşağı öğretmeni" değerlendirmesinde bulunurken, kimi ise " Vallahi öğretmenimizi tebrik ederim, ne güzel çocuklarla o uyumu yakalamış ve eğlenmiş. Çocuklar kendinlerini anlayan ve eğlenmeyi bilen öğretmenle çok daha yakın ilişki kurar" yorumunu yaptı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız