Dolar 15,08 TL'den günü tamamladı
Küresel piyasalarda dolara olan talebin artmasıyla güne yükselişle başlayan dolar günü 15,08 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 17:08
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
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|CUMA
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|PAZARTESİ
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|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|14,9490
|14,9510
|15,0780
|15,0800
|Avro
|15,8200
|15,8220
|15,8950
|15,8970
|Sterlin
|18,3130
|18,4190
|18,5980
|18,6030
|İsviçre Frangı
|15,1280
|15,1370
|15,1800
|15,1890
|ANKARA
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|ABD Doları
|14,9210
|14,9810
|15,0500
|15,1100
|Avro
|15,7820
|15,8620
|15,8570
|15,9370
|Sterlin
|18,3190
|18,5190
|18,5030
|18,7020