Van'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi yakalandı
Van'da kurdukları ses sistemiyle Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda kopya çekmeye çalışan 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 10:52
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milli Eğitim Müdürlüğü E-Sınav Merkezince düzenlenen Motorlu Taşıtlar Sınavı'nda usulsüzlük yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda kentteki sınavlara giren 4 kişinin durumundan şüphelenerek arama yapan ekipler, 2 kamera düzeneği, 2 kulaklık, 2 SIM kart, 2 internet sağlayıcı wi-fi cihazı, 2 SIM kart ve 100 dolar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız