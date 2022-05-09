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İstinaf mahkemesi: Tercüman bulundurulmaması savunma hakkını kısıtlar

Edirne'de göçmen kaçakçılığı suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası İstinaf Mahkemesi'nce onanıp, hakkında sınır dışı kararı verilen Suriyeli Kawa Mustafa'nın (40) avukatları, mütalaa celsesinde tercüman bulundurulmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu. Avukatların itirazını haklı bulan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, kendi kararını bozup, tercüman bulundurulmaması durumunun savunma hakkını kısıtlandığına hükmederek dosyayı yerel mahkemeye iade etti.

Eklenme : 09 Mayıs 2022 10:55
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İstinaf mahkemesi: Tercüman bulundurulmaması savunma hakkını kısıtlar

Edirne'de 6 Şubat 2020 tarihinde, Pazarkule Gümrük Kapısı'na yaklaşık 250 metre mesafedeki 22 T 0425 plakalı takside kaçak göçmenler olduğu belirlendi. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, taksiyi durdurmak için araçla önünü kesti. Taksi şoförü Berkcan Kesimoğlu (23), görevli memurun ekip aracından inmesini engellemek için aracının sol ön tampon kısmıyla ekip otosunun sağ ön kapısına çarptı. Ardından da Kesimoğlu kendisi gibi taksi şoförü olan Cengiz Derviş (22) ve Suriye uyruklu 4 kişi koşarak ormana kaçtı. Bunun üzerine ekipler, havaya ateş ederek durdukları şüphelilerden taksi şoförleri Derviş ve Kesimoğlu ile Suriye uyruklu Kawa Mustafa'yı gözaltına aldı. Suriyeli 3 kaçak göçmen ise ormanda izini kaybettirdi. Şüphelilerden Kawa Mustafa tutuklandı. 2 ay cezaevinde kalan Kawa Mustafa tahliye edildi.

ÜÇ SANIK DA CEZA ALDI

Alınan ifadeler ve toplanan delillerin ardından şüphelilerden Kawa Mustafa ve Cengiz Derviş hakkında 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan 8 yıla kadar, Bercan Kesimoğlu hakkında ise 'göçmen kaçakçılığı yapma ve kamu malına zarar verme' suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Edirne 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 3 sanık, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini talep etti. 17 Eylül 2020 tarihinde kararını veren mahkeme, sanıklardan Kawa Mustafa ve Cengiz Derviş'e i 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı, Kesimoğlu'na ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İSTİNAF KENDİ KARARINI BOZDU

Taraf avukatları kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İtiraz üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi'ne gitti. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları esas ve usul yönünden onadı. Aldığı hapis cezasının infazı sonrasında Kawa Mustafa hakkında sınır dışı kararı verildi. İstinaf kararının ardından Kawa Mustafa'nın avukatlığını üstlenen Feridun Sencer ve Onur Sinan Vatansever, yerel mahkemede mütalaa sunulduğu sırada salonda tercüman bulunmadığı gerekçesiyle itirazda bulundu.

Bunun üzerine dosyayı bir kez daha inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23'üncü Ceza Dairesi, avukatların itirazlarını yerinde buldu. Daire, salonda tercüman bulunmamasının savunma hakkının kısıtlandığı gerekçesiyle Kawa Mustafa'ya verilen cezanın bozulmasına karar vererek dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Kawa Mustafa'nın sınır dışı kararı da bozuldu. Mustafa'nın avukatları, kararın emsal nitelikte olduğunu söyledi.

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