Siyah kuşak sahibi gelin, damadı yerden yere vurdu
Damatlık ve gelinliklerinin üzerlerine judo kıyafeti giyen genç çift, kurulan minder üzerinde judo gösterisi yaptı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 18:44
Denizli Büyükşehir Belediyesporlu siyah kuşak sahibi Judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu, düzenlenen törenle dünya evine girdi.
Aynı kulüpte spor yaparak tanışan 23 yaşındaki çift, 2013 yılından bu yana olan beraberliklerini nikahla taçlandırdı.
Denizli protokolün de çağırıldığı nikah öncesi gelin ve damat salondakilere bir sürpriz yaptı. Damatlık ve gelinliklerinin üzerlerine judo kıyafeti giyen genç çift, kurulan minder üzerinde judo gösterisi yaptı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız