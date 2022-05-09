Konya'da tarlasında elektrik akımına kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Konya'nın Sarayönü ilçesinde tarlada elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 11:57
İlçeye bağlı Özkent Mahallesi'nde tarlasındaki elektrik panosuyla ilgilenen Oğuz Kağan Han Çobanoğlu (30), akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri, Çobanoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Çobanoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Sarayönü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız