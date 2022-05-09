Bir şehirde daha tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı

Eskişehir Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, jandarma bölgesi dahil olmak üzere kentte, resmi kurumların yapacağı programlar dışındaki tüm etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığı açıklandı.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, T.C. Anayasası ve yasalardan kaynaklanan hak ve özgürlüklerini tam ve güvenli bir şekilde kullanabilmelerinin temini ile ilimizde huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla; 19 Mayıs 2022 günü yapılacak olan kutlamalar, resmi törenler, Valilik ve Kaymakamlıklarca, düzenlenmesi uygun görülenler ile siyasi parti faaliyetleri hariç olmak üzere, açık alanlarda yapılması düşünülen her türlü etkinlik (yürüyüş, oturma eylemi, stant/çadır kurma, afiş/pankart asma, konser, şenlik, festival vb.), Eskişehir Valiliği'nin 09.05.2022 tarih ve 316 sayılı kararı ile 10.05.2022 tarihi saat: 00.01 ile 24.05.2022 tarihi saat: 24.00'a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır" denildi.

Adana'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 25 Mayıs'a kadar yasaklandı

Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasında sivil toplum kuruluşlarıyla diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından basın açıklaması veya benzer isimler altında düzenlenen eylem ve etkinliklerde katılımcıların bir yerde toplanarak basın açıklamasını gerçekleştirecekleri yere yürüyüş yaparak gitmelerinin yaya ve araç trafiğini kısmen veya tamamen engellediğinin, kamu huzur ve esenliğini tehlikeye düşürdüğünün, başkalarının hak ve hürriyetlerini kısıtladığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle, halkın yoğun olduğu alışveriş merkezleri, kamu hizmeti görülen bina ve benzeri kuruluşların çevresi, kaldırım ve cadde üzerlerinde yapılan basın açıklamalarıyla benzeri eylemler, bu etkinliği düzenleyenler ve o civarda bulunan halkın güvenliği açısından sakıncalar doğurabilmektedir. İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla siyasi parti ve sendikaların yapacağı faaliyetler hariç, il genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma gibi tüm faaliyetlerin, eylem ve etkinliklerin yapılması ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişleri 24 Mayıs'a kadar yasaklanmıştır."