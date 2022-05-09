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İzmir'deki fayların deprem üretme olasılığı araştırılıyor

İzmir çevresindeki fayların deprem üretme olasılıklarının belirlenmesi için başlatılan proje kapsamında Seferihisar ilçesindeki Tuzla fayında hendek açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 12:22
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İzmir'deki fayların deprem üretme olasılığı araştırılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kenti afetlere karşı dirençli hale getirme hedefi doğrultusunda 100 kilometre yarıçaplı alandaki yaklaşık 40 fayda afet riskinin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldığı, son olarak Seferihisar'daki Tuzla fayı üzerinde de hendek kazılarak örnekler alındığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç, projeyle depremin yanı sıra İzmir'in tüm kıyı alanlarında tsunami riskini de hesaplamayı hedeflediklerini anlattı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erhan Altunel de MTA'nın belirlediği 40 fayın yanı sıra olası yeni fayların tespiti için çalıştıklarını aktardı.

Fayların yüzeyde kırık oluşturma potansiyelini belirleyeceklerini ifade eden Altunel, Tuzla fayının güneyinde denize yakın bölümde açılan hendekten örnekler alındığını, fayın üreteceği depremin büyüklüğünü bulabileceklerini kaydetti.

10 üniversiteden 43 bilim insanı ve 18 uzman mühendisin yer aldığı depremsellik araştırma projesinin 2024'te tamamlanması öngörülüyor.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarda Bergama, Gülbahçe, Narlıdere, Yağcılar, Seferihisar, İzmir ve Tuzla fay zonlarında paleosismolojik hendekler açılarak tarihlendirme örnekleri alındı.

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