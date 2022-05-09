Sağlıkçıların gözü Meclis'te: Çok sayıda düzenleme hayata geçecek

Salgın sürecinde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının beklentileri bir bir hayata geçiriliyor.

"Asistanlıkta Adalet" olarak adlandırılan yasa geçen ay yürürlüğe girdi. Sırada diğer düzenlemeler var.

Sağlıkçıların ek ödemeleri artırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı mali ve özlük haklardaki iyileştirmelerin, Meclis Genel Kurulu'nun gündemindeki torba teklifin içinde yasalaştırılması planlanıyor.

Bu çerçevede, doktorların ve diğer sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınacak. Bütçeden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılacak.

Maaş artışı emekli doktorların emekli aylıklarına da yansıtılacak

Döner sermaye sistemi, tüm hastanelerde etkinleştirilecek ve döner sermayeden alınan ek ödemeler artırılacak. Maaş artışı emekli aylıklarına yansıtılacak. Aile hekimlerinin temel ücretleri de yükseltilecek.

Sağlıkçıların görev başında yaşadığı sorunlar için de yasal tedbirler güçlendirilecek. Doktorlara, tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle soruşturma açılabilmesi izne bağlı olacak. Ceza soruşturması başlatılabilmesi için Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun onay vermesi gerekecek.

Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal düzenleme Meclis'e sunulacak

Sağlıkçıya şiddete ceza artıyor

Yeni yasa teklifli ile sağlık çalışanlarına şiddetin cezası da ağırlaştırılacak. Şiddet, katalog suçlar kapsamına alınarak, faillerin tutuklu yargılanmaları kolaylaştırılacak.