Emniyet, hava lojistik personeli alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Genel Müdürlük makam oluruna istinaden Havacılık Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Havacılık Şube Müdürlüklerinde görev alacak personeller için Hava Lojistik Personeli Adayı Seçme Sınavı düzenleyecek.

Sınava başvuruda bulunacak personelin kendi birimlerince dilekçe ile müracaatı alındıktan sonra birim amirince başvurusu uygun görülen personelin şartlara uygunluğunun ön değerlendirme ve incelemesi yapılacak.

Başvurular, 11 Mayıs 2022 tarihi saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak ve sınava davet edilecek aday adaylarında aranan nitelikler;

1. Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup Polis Memuru statüsünde olmak,

2. Başvuru tarihi itibariyle meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

3. Son iki performans değerlendirme puanı "iyi" veya "çok iyi" olmak,

4. Kıdeme müessir herhangi bir ceza almamış olmak

Hava Lojistik personeli alımında sınav komisyonunca belirlenecek usuller dahilinde;

* Yabancı Dil (ingilizce) Yeterlilik

* Kişilik Değerlendirme

* Mülakat aşamaları uygulanacak.

