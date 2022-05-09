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Google, maaşları artırma kararı aldı

Teknoloji devi Google'da çalışanlar enflasyonun gerisinde kalan maaşlardan şikayetçiydi. Şirket değerlendirme sistemini değiştirme kararı aldı. Basına sızan bilgilere göre maaşlarda artış görülecek.

Kaynak : NTV
Eklenme : 09 Mayıs 2022 14:19
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Google, maaşları artırma kararı aldı

Teknoloji devi, performans incelemelerini ve promosyonlarını düzene sokma çabalarında değişiklikler yaptı.

Yöneticiler, yeniliklerin Google'daki çalışanlar için daha yüksek maaşlarla sonuçlanacağını söyledi.

Şirket içi araştırmalara göre performans değerlendirmeleri yılda ikiden bire inecek. Ayrıca çalışanların birbirini değerlendirmesi öne çıkacak. Başka bir ifadeyle çalışan hakkında çalışma arkadaşlarının fikri de önemli olacak böylece emir-komutaya dayalı değerlendirmeden uzaklaşıalcak.

Pandemiyle birlikte teknoloji alanında işçi ücretleri yükselmişti. Amazon gibi firmalar transferlerde ve maaşlarda verilebilecek üst sınırları artırmıştı. Google çalışanları şirketin değerlendirme tekniğinin kariyerlerini baltaladığını düşünüyordu.

Ayrıca başta ABD olmak üzere pandemiyle beraber dünya genelinde enflasyon artışı yaşandı. Google gibi teknoloji şirketlerinin de gelirleri tavan yaptı. Yine de çalışanlar bu gelir artışından pay alamadı. Hisse senetleri yükselirken maaşlar büyük ölçüde aynı kaldı.

Şirketin en son yıllık anketi, çalışanların maaşlarından memnun olmadığını göstermişti.

Google'ın tepe şirketi Alphabet, 1,5 trilyon doların üzerindeki piyasa değeriyle dünyanın en değerli firmalarından biri.

YÖNETİCİ ETKİSİ AZALACAK

Uzun yıllar ABD'de çalışmak için en iyi şirketler arasında giren Google 2021 listesinde ilk 50'ye bile girememişti.

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