Asgari ücret ve maaş artışları Kabine'de görüşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Katlanarak artan enerji, gıda ve hammadde fiyatları ne yazık ki tüm dünyada enflasyonu körüklüyor, enflasyon herkesin ortak sorunu haline gelmiştir.

Tüm bu olumsuz gelişmelerden küresel ekonominin bir parçası olarak Türkiye ekonomisi de ister istemez etkileniyor, üstelik biz bir de kur baskısı ve rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele ediyoruz.

Enerji fakiri olan bir ülke Türkiye, buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından en düşük enerji maliyeti Türkiye'dir.

Nükleer güç santrallerimizi devreye almak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, Akkuyu'yu inşallah 2023 sonuna kadar bitireceğiz.

Asgari ücretten, memur ve emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın hayat standartlarını koruyacak adımlar atıyoruz.

Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazı bir an önce ülkemiz sistemine bağlamak için yoğun çaba harcıyoruz.

Attığımız adımlarla 85 milyonun her bir ferdinin fiyat artışlarından asgari düzeyde etkilenmesini sağlıyoruz.

Fahiş artışların bir kısmının ekonomik gerçeklerle bağlantısının bulunmadığını elbette biliyoruz.

Bakanlıklarımız ve diğer kurumlarımızla tamahkarlık yapanlara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, bugünkü Kabine Toplantısı'nda bu meseleleri konuşacak, tartışacak, atılması gereken adımları süratle hayata geçireceğiz.