Kampüslerdeki çorba çeşmelerinden glütensiz çorba aktı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ramazan ayında glütensiz gıda desteğinde bulunduğu çölyak hastaları için farkındalık oluşturacak yeni bir etkinlik düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi kampüslerinde her gün 2 bine yakın öğrenciye bir öğününü ücretsiz karşılama imkanı sunulan çorba çeşmelerinden, Dünya Çölyak Farkındalığı Günü nedeniyle glütensiz çorba dağıtıldı.

Glütensiz çorba ve ekmek ikram edilen üniversiteliler, bu sayede çölyak hastalarıyla empati yapma imkanı buldu.