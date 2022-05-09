Sahipsiz köpeğin 14 yaşındaki Metehan'a saldırdığı anlar kamerada
Çorum'da sokak köpeğinden kaçarken düşen Metehan Üresin, dalağının parçalanması ve böreğinde yırtılmanın meydana gelmesi sebebiyle ağır yaralandı. Dalağı parçalanan ve böbreği yırtılan Metehan'ın Yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken, dehşet anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı.
8. sınıf öğrencisi Metehan Üresin, öğle arasında 5. Cadde'de bulunan parka gitti. Parkta sahipsiz bir köpeğin üzerine doğru koşması üzerine Üresin, koşmaya başladı. Kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan Metehan, dengesini kaybederek düştü.
DALAĞI PARÇALANDI, BÖBREĞİ İSE YIRTILDI
Yoldan geçen bir sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan talihsiz çocuk, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Dalağı parçalanan ve böbreğinde yırtılma meydana gelen Metehan ameliyata alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Metehan'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ediyor.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan olay Kent Güvenlik Sistemi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Metehan'ı
bir köpeğin kovaladığı görülüyor. Orta refüjdeki kaldırıma takılan Metehan dengesini
kaybederek yere düşüyor. Olayı gören vatandaşlar Metehan'ın yardımına koşuyor.