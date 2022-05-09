Koruma altındaki arı kuşlarını vurdu, 8 bin lira ceza uygulandı

Konya'da bir kişi koruma altındaki kuşları tüfekle vurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, Karatay ilçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir iş yerinin çatı katında av tüfeğiyle kuş avlandığı yönünde ihbar aldı.

Belirtilen adrese giden ekipler, arı ile beslendikleri için halk arasında 'arı kuşu' olarak bilinen 4 kuşun av tüfeğiyle vurulup, iple asıldığını gördü.

Koruma altındaki kuşları avladığını kabul eden Selahattin D. hakkında 'ruhsatsız tüfek bulundurmak', 'izinsiz avlanmak' ve 'koruma altındaki kuş türünü avlamak' suçlarından toplam 8 bin lira idari para cezası uygulandı.

Selahattin D. hakkında ayrıca '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçunda da adli işlem başlatıldı.