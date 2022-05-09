Yargıtay'dan yanan araç için 'Adana' kararı

Rekabet Kurumundan 7 teknoloji şirketine soruşturma
Rekabet Kurumundan 7 teknoloji şirketine soruşturma
Kamyonet kasasında açık et taşıyan sürücüye para cezası
Kamyonet kasasında açık et taşıyan sürücüye para cezası
Trafik polisinden nefes alamayan sürücüye hayata döndüren mühadale
Trafik polisinden nefes alamayan sürücüye hayata döndüren mühadale
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
30 maddelik müsilaj teklifi Meclis'e sunulacak
Kabine toplandı: Gündemde neler var?
Kabine toplandı: Gündemde neler var?
Kripto paralarda deprem! Haftaya rekor kayıpla başladı
Kripto paralarda deprem! Haftaya rekor kayıpla başladı
Tahliye evrakını cezaevine göndermeyen memura 6 yıl istendi
Tahliye evrakını cezaevine göndermeyen memura 6 yıl istendi
3600 ek gösterge toplantısı ertelendi
3600 ek gösterge toplantısı ertelendi
Asgari ücret ve maaş artışları Kabine'de görüşülecek
Asgari ücret ve maaş artışları Kabine'de görüşülecek
Erdoğan'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız!'
Erdoğan'dan 'Suriyeli sığınmacı' açıklaması: Sonuna kadar sahip çıkacağız!'
Emniyet, hava lojistik personeli alacak
Emniyet, hava lojistik personeli alacak
Sağlıkçıların gözü Meclis'te: Çok sayıda düzenleme hayata geçecek
Sağlıkçıların gözü Meclis'te: Çok sayıda düzenleme hayata geçecek
Spor kulüpleri kanunu neler getiriyor? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Spor kulüpleri kanunu neler getiriyor? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Konutta talep 1+1 ve 2+1'lere kayıyor
Konutta talep 1+1 ve 2+1'lere kayıyor
Erdoğan'dan yeni AB açıklaması: Her iki tarafın da menfaatine
Erdoğan'dan yeni AB açıklaması: Her iki tarafın da menfaatine
Altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 901 lira seviyesinden işlem görüyor
Piyasayı 100 ve 200 TL'lik banknotlar ele geçirdi
Piyasayı 100 ve 200 TL'lik banknotlar ele geçirdi
Meslek liseleri birinci sınıf okullara dönüştürüldü
Meslek liseleri birinci sınıf okullara dönüştürüldü
Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda
Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
TRT Genel Müdürü: Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz
TRT Genel Müdürü: Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Yargıtay'dan emsal karar: Hizmetliye kameralı takip yasallaştı
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Miras için ağabeyini vuran eski milletvekili serbest
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı bu ilde
Karadeniz'de en çok yabancı ve sığınmacı bu ilde
Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası
Üniversite hastanesinin organ nakli bölümünde kayıtlar değiştirildi iddiası
Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor
Elon Musk'un projesi: Çip'li insan geliyor
Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması
Bakan Yanık'tan bakım elemanlarına ekstra zam açıklaması
BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı
BİLSEM'lerin sayısı 355'e ulaştı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Meclis, yalan haberle mücadeleyi araştırdı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Yargıtay'dan yanan araç için 'Adana' kararı

Adana'da bir kişi yanan otomobili için mahkemeye başvurdu. Otomobilinin bakımlarını yetkili serviste yaptıran ve kusuru bulunmayan adamın hak arayışında Yargıtay, hava sıcaklıklarının fazla olması nedeniyle kısa devre yaparak yandığı kararını verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 18:05
Yazdır
Yargıtay'dan yanan araç için 'Adana' kararı

64 yaşındaki Coşkun Boysan, 2008 yılında sıfır kilometre bir araç satın aldı.

Boysan, aracını aldıktan sonra bütün bakımlarını ise yetkili serviste yaptırdı. 26 Nisan 2013'te ise merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeyken motorda bir anda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ardından Coşkun Boysan, yangının çıkışıyla ilgili yetkili servise başvurdu. Yetkili servis ise herhangi bir kusur bulamayıp garanti süresini geçtiği için Boysan'a yardımcı olamayacaklarını söyledi.

İlk dava reddedildi, Yargıtay tekrar dava açılmasına karar verdi

Bunun üzerine Coşkun Boysan yetkili servise ve aracın şirketine Adana 2.Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. İlk açılan dava reddedildi ve konu Yargıtay'a gitti.

Yargıtay ise eksiklerin giderilerek davanın tekrardan açılmasına karar verdi.

Bunun üzerine Boysan, tekrardan dava açtı ve mahkeme bilirkişi incelemesine karar verdi. Bilirkişi ise yaptığı incelemede otomobildeki yangının fan motorundan kaynaklanabileceğini belirledi.

Araç sahini vefat edince davayı oğlu sürdürdü

Dava sürerken Coşkun Boysan 2017 yılında vefat etti. Coşkun Boysan'ın oğlu Emre Boysan ise davayı devam ettirdi.

Mahkemeden olumsuz yanıt alan Boysan ailesi kararı Yargıtay 6.Hukuk Daire Başkanlığı'na taşıdı.

Yargıtay'dan "yüksek sıcaklık" kararı

Geçen 3 Mart tarihinde ise Yargıtay 6. Hukuk Daire Başkanlığı araç ile ilgili kararını verdi.

Adana sıcaklarının elektrik kablolarına zarar verdiği ve yanmanın olağan olduğu belirtildi. Ne Boysan ne de yetkili servis kusurlu bulundu.

KAPAT [X]

"6 yaşındaki ve 178 bin kilometredeki bir aracın eski olduğunu, elektrik kablolarının Adana'da yüksek çevre sıcaklığına maruz kaldığı için soğuk sıcak farklarından dolayı niteliğini kısmet yitirmiş, kısa devre yapmasının yüksek ihtimal olduğu, 21 Aralık 2012 tarihinde yetkili serviste bakımı yapılan araç için herhangi bir elektrik arızası belirtilmediği, yetkili servisin ise servis prensipleri gereği müşteriden şikayeti öğrenip buna göre onarım işlemi yapmak olduğu anlaşılmıştır. Davanın reddine karar verilmiştir."

"İtfaiye gelene kadar aracımız yandı"

Aldığı karar sonrası konuşan Emre Boysan, "Aracımızın kliması yaz aylarında sürekli çalışıyor. Aracın yandığı gün bende araçtaydım ve kaputtan dumanlar yükseldi. Hemen kenara çektik ve araç alev aldı zaten. Yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştık ama kaputu açamayınca itfaiye gelene kadar aracımız göz göre göre yandı. Biz ilk başta yetkili servisten şikayetçi olduk. Çünkü aracın bütün bakımlarını oraya yaptırdık. Bütün dosyalarımızı teslim ederek dava açtık. Bu davayı biz kaybettik ve itiraz edince de Yargıtay'da da kaybettik" diye konuştu.

Hiçbir suçlarının olmadığını söyleyen Boysan, "Bu dosyalarda yazılanlarda bizim hiçbir suçumuzun olmadığına karar verildi. Bizden bir kusur bulunmadı ama yetkili servisinde kusuru bulunmadı. Yetkili servis, en son ki bakımda aracın yanmasına sebep olan kısmına bakmamış veya baksa bile herhangi bir işlem yapmadığı için kusursuz" dedi.

"Araçsız kalan biz olduk" Yetkili servisin bakımı tam yapmadığını öne süren Boysan, "Bütün eksikleri sizin belirleyip, yetkili servise yazılı olarak vermezseniz yetkili servisin herhangi bir kusuru olmadığı gibi bir karar çıktı. Bu da bizi düşündürdü. Mahkeme herkese sende haklısın diyerek karar verdi. Ancak araçsız kalan biz olduk" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar
2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar
Yargıtay: Ölen kişinin ardından manevi tazminat davası açılmaz
Yargıtay: Ölen kişinin ardından manevi tazminat davası açılmaz
Öğretmenin 'köpük partisi' fotoğrafı, boşanma delili oldu
Öğretmenin 'köpük partisi' fotoğrafı, boşanma delili oldu
Danıştay'dan yetim aylığı kararı
Danıştay'dan yetim aylığı kararı
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
AYM, HDP'nin kapatılması davasında ek delilleri inceleyecek
İstinaf, Hrant Dink davasındaki cezaları hukuka uygun buldu
İstinaf, Hrant Dink davasındaki cezaları hukuka uygun buldu

Bu Habere Tepkiniz

2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

2020 EKPSS'nin zihinsel engellilere ilişkin kısmıyla ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi 2020 EKPSS sınavının zihinsel engelli kategorisi için yapılan sınavla ilgili önemli bir karar aldı
Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Şikayetçi olmayan kişi disiplin kurulu kararına itiraz edebilir mi?

Danıştay Birinci Dairesi, soruşturma konusu suçla ilgili şikayeti olmayan kişinin soruşturma sonucunda Yetkili Kurulca verilen men-i muhakeme kararına İtiraz hakkı bulunmadığına karar verdi.
Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

Sertifikalı Eğitimlerde Kampanya

https://kampussertifika.com/?campaign=mn
'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

'3600 ek gösterge' ile 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek

Milyonlarca kamu çalışanın beklediği 3600 ek göstergede kritik viraj. Memurların merakla beklediği Hükümet ve Memur- Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu üçüncü toplantısını yarın yapacak. 3600 ek gösterge ile birlikte 3 farklı ödeme türü doğrudan etkilenecek. Memur maaşları, emekli aylıkları ve emekli olurken alınan ikramiyeler artacak.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Polis memurlarının kusurundan dolayı idareye 20 bin TL tazminat kararı

Taşınmazın tahliyesi sırasında olay yerinin güvenliğini almayarak terk eden bu sebeple avukatın boğazına bıçak dayanmasına neden polislerin eylemi dolayısıyla idare 20 bin TL manevi tazminat ödeyemeye mahkum edildi.
Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Bilişim Teknolojileri öğretmenleri eğitim müfettiş yardımcılığı sınavına girebilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı açıkladı, Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Eğitim Müfettiş Yardımcılığı Sınavına girebilecekler mi?
Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Kamu personel sistemini 6 kurumun yönetmesinden ne zaman vazgeçilecek?

Mülga Devlet Personel Başkanlığından arta kalan görevleri 6 kurum eşgüdümsüz bir şekilde yürütmeye devam ediyor.
Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Uzman erbaşın sözleşmesi görevden uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yenilenmeyebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, uzman çavuş olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptaline ilişkin açılan davada son noktayı koydu.
Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

MEB; "Boş geçen derslere giren nöbetçi öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi, hastanede eğitim hizmetinde görev yapmakta olan öğretmene 'öğrenci ve sosyal kişilik hizmetleri' kapsamında ek ders ücreti ödenir mi, olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil edilen iş günlerini takip eden cumartesi ve pazar günlerindeki ders görevlerine ek ders ücreti ödenir mi?" sorularını cevaplandırdı.
Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Polis akademisinde yüksek lisans kaydının silinmesine son noktayı İDDK koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığı .....Enstitüsü Uluslararası Güvenlik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programın öngörülen azami süre (6 yarı yıl) içerisinde tamamlayamadığı için ilişik kesmeyi hukuka uygun buldu
BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak

BDDK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Mahkum 21.Bölüm Fragmanı

Mahkum 21.Bölüm Fragmanı

Mahkum 21.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 12 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak

Sayıştay 25 denetçi yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Haftanın fırsat ürünleri (09-14)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri