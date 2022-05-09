Hayvan gübresini içme suyuna sızdıran karı kocaya ceza

Edinilen bilgiye göre, il Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Pınarbaşı ilçesine bağlı Pazarören ve Tokmak Mahallelerindeki içme sularının kirlilik seviyesinde akması üzerine inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, H.T. ve eşi G.T.'nin Kayseri-Malatya Karayolu Güzyurdu Mevkii'nde izinsiz ve ruhsatsız olarak 2 adet havuz açarak, hayvan gübresinden bio enerji üretimi yaptığını, ardından da arta kalan atığı satmak amacıyla depoladıklarını, söz konusu havuzlardan sızan atığın ise Pazarören ve Tokmak Mahallesine ait içme suyuna karıştığı tespit etti. İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde olay yerinde önlem alan ekipler, H.T. ve G.T.'ye ise 'çevreyi kasten kirletme' suçundan adli işlem, '2872 sayılı Çevre Kanunu'na Muhalefetten' idari işlem başlattı.



Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile sürdürüleceği bildirildi.