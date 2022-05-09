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CHP'den İmamoğlu'nun Karadeniz çıkarmasıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turuna ilişkin yaptığı açıklamada "Karadeniz ziyaretinin 2 boyutu var; ilki hemşehrileri ile bayramlaşma, ikincisi belediyelerimizin daveti ile yürütülen faaliyetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, açılışlara katılma." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Mayıs 2022 19:34
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, asgari ücret zammı için aralık ayına randevu verilmesinden vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, "En geç temmuzda, memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkıyla beraber asgari ücrette de enflasyon düzeltmesini mutlaka yapın." dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, enflasyonun milletin alın terini, emeğini, satın alma gücünü fare gibi kemirdiğini belirterek, tüketici enflasyonunun yüzde 70, üretici enflasyonunun ise yüzde 122 olduğunu söyledi.

Tüketici enflasyonunda Türkiye'nin üçüncü dünya liginin zirvesine çıktığını savunan Öztrak, üretici enflasyonunda ise şampiyonluğun hiçbir ülkeye bırakılmadığını, Türkiye'nin yüzde 122 üretici enflasyonuyla dünya birincisi olduğunu ileri sürdü.

Kuzeyde acımasız bir savaş olduğunu belirten Öztrak, Ukrayna'da enflasyonun yüzde 14, Rusya'da da yüzde 17 olduğunu aktardı.

Öztrak, "Savaş Ukrayna'da, ambargolar Rusya'da. Ama üç haneli enflasyon ve enflasyonda dünya şampiyonlukları bizde. Bu nasıl bir yıkımdır?" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin de üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinde enerji enflasyonunun ortalama yüzde 34 olduğunu, Türkiye'de yüzde 121'i bulduğunu ifade eden Öztrak, Türkiye'nin tüm OECD'nin enerji enflasyonu şampiyonu olduğunu öne sürdü.

Türkiye'nin de üyesi olduğu OECD ülkeleri arasında Türkiye'nin gıda enflasyonu şampiyonu da olduğunu iddia eden Öztrak, "Ortalama gıda enflasyonu yüzde 10, bizdeki gıda enflasyonu yüzde 89. Yani OECD'nin 9 katı." diye konuştu.

- "Üreticiye devletçe verilen üreticinin kazanılmış hakkı elinden alındı"

Et ve süt ürünlerinde çok büyük bir krizin kapıda olduğunu dile getiren Öztrak, Ulusal Süt Konseyinin, nisan başında çiğ sütün litresine 5 lira 70 kuruş fiyat açıkladığını, çiğ sütün litresine mayıs sonuna kadar 1 lira prim verileceğinin ilan edildiğini söyledi.

Öztrak, şöyle konuştu:

"Yem ve diğer girdilerin maliyeti uçmuşken, bu fiyat ve primler üreticinin yüzünü güldürmemişti. Süt Konseyi geçenlerde bir kez daha toplanarak çiğ süt alım fiyatını 7,5 liraya çıkardı. Ama devlet mayıs sonuna kadar verileceği söylenen 1 liralık primi ise 20 kuruşa indirdi. Üreticiye devletçe verilen üreticinin kazanılmış hakkı elinden alındı. Maliyetleri üretici ve tüketiciye yükleyip, devlet işin içinden elini yıkayıp sıyrıldı. Sadece son altı ayda kaba yemin torbası yüzde 113 zam görmüş. Besici elindeki hayvanları kesime göndermeye başlamış. Önümüz Kurban Bayramı. Bugün süt veren anaları kesime gönderirseniz, yarın sütünü içeceğimiz inekleri, etini yiyeceğimiz danaları bulamazsınız."

Çiftçilerin perişan olduğunu, toprağa küstüğünü ve kanuni haklarının gasbedildiğini savunan Öztrak, "Tarım Kanunu'na göre milli gelirin en az yüzde 1'i, çiftçilerimize destek olarak verilmek zorunda. Ama 2007'den bu yana bu kanun hükmü, hiçbir yıl yerine getirilmedi. Çiftçilerimizin birikmiş, devletten kanuni alacağı 15 yılda 272 milyar lirayı buldu. Her bir çiftçi ailesinin bu hükümetten 124 bin 736 lira birikmiş alacağı var." ifadelerini kullandı.

- "Çalışanın satın alma gücü hızla eriyor"

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Türkiye'de çalışanların ve emeklilerin hayatlarından memnun olmadığını, ocak ayında asgari ücrete yapılan zammın şubatta eridiğini belirten Öztrak, "Çalışanın satın alma gücü hızla eriyor. Asgari ücret açlık sınırının altına düştü. Asgari ücretli enflasyon karşısında yıl sonuna kadar dayanamaz." dedi.

Öztrak, Ocak 2021'den bu yana gerçekleşen enflasyonun yüzde 76, aynı dönemde yapılan asgari ücret zammının yüzde 50,5 olduğunu ifade ederek, işçilerin, memurların, emeklerinin sömürüldüğünü savundu.

Öztrak, "Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Kulağınızın üstüne daha fazla yatmayın. Asgari ücret zammı için aralık ayına randevu vermekten vazgeçin. En geç temmuzda, memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkıyla beraber asgari ücrette de enflasyon düzeltmesini mutlaka yapın." diye konuştu.

- "Altılı masa her gün biraz daha güçleniyor"

Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Karadeniz turuna belediyenin imkanlarıyla gittiği yönünde eleştiriler var. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna Öztrak, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın Karadeniz ziyaretinin iki boyutu var. İlki hemşerileriyle bayramlaşma, ikincisi bazı belediyelerimizin daveti üzerine yürütülen faaliyet ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak, açılışlara katılmak, teknik destek taleplerini görüşmek. Kamu kaynaklarının kullanımında hassasiyetinizi önemsiyoruz. Aynı hassasiyetin keşke bayram öncesi Suudi Arabistan'a yapılan ziyaret için gösterilmesini de sorgulasaydınız." yanıtını verdi.

"Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun DEVA ve Saadet Partisi ile ayrı bir ittifak kurmak istediği belirtiliyor. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusu üzerine Öztrak, "Masa etrafında toplanan partiler elbette seçimlerde en üst başarıyı yakalamak için alternatifleri değerlendirirler. Altı partinin etrafında toplandığı bu masa, her gün biraz daha güçleniyor. Tavsiyem, kimse boş yere heyecanlanmasın." diye konuştu.

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