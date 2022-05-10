10 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları
10 Mayıs 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Danıştayın 154. kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" törenine katılacak.
(Ankara/12.00)
2- CHP'nin Meclis Grup Toplantısı düzenlenecek.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde 36. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası Açılış Programı'na katılacak.
(Ankara/10.30)
2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile TED arasındaki Okul Kütüphanelerinin Zenginleştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü'nün imza törenine iştirak edecek.
(Ankara/10.30)
3- TBMM'den
- HDP ve MHP'nin grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.
- KİT Komisyonu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün 2019-2020 yılı hesaplarını incelemek üzere toplanacak.
(TBMM/12.45/10.45/15.00/14.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kazakistan Dijital Kalkınma, İnovasyon ve Havacılık Sanayi Bakanı Bagdat Mussin ile görüşecek.
(Ankara/09.30)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği Genel Kurulu Açılış Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı iş gücü istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin ihraç ihaleleri ile 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından ortaklaşa düzenlenen Suriye'ye destek konulu konferansların 6'ncısı yapılacak. Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek.
(Brüksel)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist, Yukatel Kayserispor-Trabzonspor yarı final rövanş karşılaşmasıyla belli olacak.
(Kayseri/20.30)
2- Uluslararası Boks Birliği (IBA) Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na 48 kiloda elemelerle devam edilecek; milli boksör Ayşe Çağırır ringe çıkacak.
(İstanbul/18.00)
3- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni konuk edecek.
(İstanbul/19.00)Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız