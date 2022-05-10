3600'de kritik viraja girildi

Kamu personelinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde bugün yapılacak son toplantı ertelendi. Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisi, toplantılardan çıkacak haberi bekliyordu. Sendika temsilcilerinden edinilen bilgilere göre masanın bir tarafında hükümetin, diğer tarafında Memur-Sen'in oturacağı görüşmeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in programının yoğunluğu gerekçesiyle ileri bir tarihe kaldı. Toplantının yeni tarihi henüz netleşmezken, düzenlemenin bu ay içerisinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

MEMUR-SEN TEKLİF BEKLİYOR

3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olması beklenirken, çalışmanın kimleri hangi şartlarda kapsayacağıyla ilgili tartışmalar da devam ediyor. Memurlar, 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamının genişletilmesini istiyor. Daha önceki toplantılarda ve komisyon çalışmalarında hükümet kanadına tekliflerini ve taleplerini sunan Memur-Sen, ek gösterge çalışmalarıyla ilgili hükümetten teklif bekliyor.

TARİHİ FIRSAT OLARAK GÖRÜLMELİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada "Toplu Sözleşme masasında aldığımız ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi kararımızda 3. toplantıya kadar Memur-Sen tarafı olarak söyleneceklerimizi aktardık. Şimdi teklifi bekliyoruz. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerini de gösterge kapsamına almak, kamu görevlilerinin ek gösterge düzenlemesindeki asıl muradı olan emekli maaşı ve ikramiyesine dokunacak adımları atmak için hükümet tarafı bu çalışmayı tarihi bir fırsat olarak kullanmalıdır" demişti. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul da sosyal medyada yaptığı açıklamada "2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için; en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir birleşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ilk toplantısını 16 Şubat'ta, ikinci toplantısını ise 16 Mart'ta yapmıştı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ