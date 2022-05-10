Türkiye Marka Ofisi kuruldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin markasını güçlendirmek için kurulan marka ofisi koordinatörlüğüne Nur Özkan Erbay'ın atandığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Mayıs 2022 08:21
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
İletişim Başkanı Altun paylaşımında, Marka ofisinin kurulduğunu ve koordinatörlüğüne Nur Özkan Erbay'ın atandığını duyurdu.
İletişim başkanı,
"Türkiye markasını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızın gerçekleşeceği ofisimizin koordinatörü olarak atanan Nur Özkan Erbay arkadaşımızı tebrik eder, kendisine başarılar dilerim"dedi. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız