Sokağa bırakılan bebeğin durumu kötüleşti

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Camikebir Mahallesindeki bir ara sokakta yaşandı. Gece saatlerinde bebek sesini duyan vatandaşlar, sokağı kontrol ettiklerinde poşet içerisinde yeni doğan bir bebek olduğunu fark etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan bebek tedavi altına alırken çevrede inceleme yapan polis ekipleri, bebeği bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Bebek bulunduktan sonra bir kadın kan kaybından hastaneye başvurdu

Bebeğin bulunmasından kısa süre sonra bir kadın, düşüp yaptığı gerekçesiyle aşırı kan kaybından dolayı Siverek Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. Kadını tedavi altına alan doktorlar, yeni doğum yaptığını belirleyince durumu polise bildirdi. Hastaneye giden polis ekipleri, kadının ifadesini alarak hastane odasında gözlem altında tutuyor. İsmi açıklanmayan kadın, iddiaya göre düşük yaptığını ve sokağa bırakılan çocuğun kendisine ait olmadığını söyledi. Halen hastanede tedavi gören kadından kan örneği alan ekipler, çocuğunkiyle eşleşip eşleşmediğini öğrenmek için laboratuvara gönderdi. Kadının bebeğin annesi olup olmadığının çıkacak sonuca göre belirleneceği belirtildi.

Durumu kötüleşen bebek Şanlıurfa'ya sevk edildi

Öte yandan geceyi Siverek Devlet Hastanesinde geçiren bebek, durumu kötüleşince bu gün öğleden sonra Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına getirilen bebek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.

Bebeğin son durumuyla ilgili bilgi veren Siverek Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Muhammed Kendal Akman," Dün akşam duyarlı bir vatandaşımızın ihbarı sonucu saat 22.30 sıralarında yeni doğan bir erkek çocuğu sokakta bulunarak 112 Acil Servis ekiplerince acil servisimize getirildi. Gerekli müdahalelerin ardından çocuk hastalıkları uzmanımız nöbetçi hekimimiz tarafından değerlendirilip hayati tehlikesi olduğundan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Bu gün Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevki yapıldı. Hastanın hayati tehlikesi devam ediyor. Ümit ediyoruz ki en kısa zamanda sağlığına kavuşacaktır. Yenidoğan yoğun bakımda takip ettiğimiz hastamızın solunum sıkıntısı nedeniyle Şanlıurfa'ya sevki uygun görüldü ve tedavisi orada devam ediyor" dedi.

Bebeği gören mahalle sakini o anları anlattı

Sokakta çocuğu gören Şeyhmus Tatlı, "Ben buradan eşya alıyordum yerde bebeği gördüm. Burada nöbetçi eczane vardı. Oraya gidip çocuk için bez aldım. Daha sonra ekiplere telefon açtım. Ekipler gelip aldı. Yatıyordu ve ağlamaklı gibi bir ses çıkarıyordu" şeklinde konuştu.

Bir mahalle sakini ise "Dün akşam bizim bu caddede bir bayan doğum yapmış. Biz de polisler geldiği zaman durumu anladık. Polisler geldi, sağlık ekipleri geldi ve çocuğu alıp götürdüler. Çocuğun kime ait olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.