Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.