Dolar 15,25'i aştı; Euro 16,15'i test etti

Kur korumalı mevduatın açıklandığı 20 Aralık'tan beri ilk kez 15 seviyesini dün aşan dolar/TL, yükselişini bugün de sürdürdü.

Dolar/TL, sabah saatleri itibariyle 2022 yılı içinde gördüğü en yüksek seviyeyi 15,2450'ye kadar çıkardı. Günün ikinci yarısının başında 15,26'yi gören dolar/TL sonrasında 15,22-15,23'ler civarında işlem gördür. Euro/TL ise 16 lirayı aşarak 16,15'e kadar tırmandı.

Dolar/TL Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlarında 11 Mart'ta da 14,9950 seviyesini test etmiş, TCMB'nin de döviz satışlarıyla 15 seviyesini aşamamıştı.

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki gün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle: