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Gram altın yükselişe geçti!

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Altın alım satımı için doğru zaman mı? Güncel altın fiyatları nedir?" sorularına yanıt arayan yatırımcılar, son dakika güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Uzmanlar, hafta başlangıcında iki gün geri çekilmeler 900TL altına doğru oldukça alış fırsatı vermeye devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Mayıs 2022 09:59
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Gram altın yükselişe geçti!

Altın fiyatlarında son dakika itibarı hareketlilik devam ediyor. Gram altın 910 lira seviyesine kadar gerilerken uzmanlar, 910 ve 915 TL seviyesinin direnç, 900TL ve 890 TL seviyesinin ise destek olarak takip edilebileceğini ifade etti. İşte 9 Mayıs Pazartesi güncel altın fiyatları...

GRAM ALTINDA KALICI YÜKSELİŞ TRENDİ BEKLENMİYOR

Ahlatcı Yatırım, gram altını yorumlarken, kurdaki yaşanan yükselişle 900 TL bandının görüldüğünü hatırlattı. Bugün kur ve ons altında geri çekilmenin sınırlı olacağını düşünen aracı kuruluş, 900 TL altında altın fiyatlarının alım fırsatı vermeye devam edebileceğini ifade etti. Ahlatcı Yatırım yükselişlerde ise trend oluşturacak kadar güçlü bir hareket beklemiyor.

10 MAYIS SON DAKİKA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.496,00

SATIŞ: 1.516,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 906,00

SATIŞ: 906,18

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.974,00

SATIŞ: 6.044,00

Analistler, devam eden jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.

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Bu hafta, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde sanayi üretimi ve işsizlik oranı, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretiminin izleneceğini kaydetti.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, tahvil faizleri ve dolar endeksinin seyrinin yakından izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.910 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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