FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
Konya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen 3 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 10:04
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri öne sürülen 1 muvazzaf, 2 emekli askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 2 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılardan 2'si yakalandı.
Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız