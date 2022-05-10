Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 10:54
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.E'nin adresi belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız