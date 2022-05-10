Antalya'da çöplükte bebek cesedi bulundu
Antalya'nın Alanya ilçesinde çöplükte bebek cesedi bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Mayıs 2022 10:57
Türkler Mahallesi'nde, Alanya Türkler Entegre Atık Değerlendirme Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi'nde çöp ayrıştırma işlemleri sırasında işçiler yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu fark etti.
Durum, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Kimliği tespit edilemeyen bebek için Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde inceleme yapıldı.
Bebeğin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız