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Bahçeli: Türkiye yol geçen hanı, göçmen sığınmacı kampı değildir!

MHP lideri Bahçeli, sığınmacı meselesinin Türkiye'nin yumuşak karnı haline geldiğini söyledi. Bahçeli, ''Sükunet sağlanır sağlanmaz ülkelerine dönüşleri hepsinin rızası ile hayata geçirilmelidir'' dedi. MHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine de tepki gösterdi. ''Anlamadığımız bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur'' diyen Bahçeli, ''Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur'' şeklinde konuştu.

Kaynak : NTV
Eklenme : 10 Mayıs 2022 10:59
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Bahçeli: Türkiye yol geçen hanı, göçmen sığınmacı kampı değildir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin gündeminde sığınmacı sorunu, hedefinde muhalefet vardı.

Türkiye'deki sığınmacı sayısınının 8-10 milyon olarak iddia edildiğini ancak gerçek rakamın 4 milyon 82 bin 693 olduğunu açıklayan Bahçeli, ''Sükunet sağlanır sağlanmaz ülkelerine dönüşleri hepsinin rızası ile hayata geçirilmelidir. Ancak hiçbir sığınmacıyı, masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi bir vahşete ortak olamayız'' diye konuştu.

MHP lideri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine de eleştirdi. Devlet Bahçeli'nin hedefinde Ümit Özdağ da vardı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

'El ele verdiğimiz müddetçe hiçbir oyun bize sökmeyecektir. Türk milleti bayramıyla, bayrağıyla, bağımsızlığıyla, tüten bacasıyla tarih boyunca mazluma ses zalime de set olmuştur.'

İstismarı ve inkarı siyasi mücadelelerin cümle kapısı haline getirmiş bozuk, bulanık zihniyet sahiplerinin bizim tavrımızı, tarzımızı anlaması eşyanın tabiatına aykırıdır.

MUHALEFETE TEPKİ

CHP'de hayır umut gelecek yoktur. Aylardır devam ede gelen cumhurbaşkanı adayının kinm olacağı sorusuna henüz kalıcı bir cevap verilebilmiş değildir. Israrlı arayışlar inatçı görüş ayrılıklarını derinleştirmiştir. Zillet ittifakı partilerin birbirine çalım atmayı adeta meslek edinmişlerdir. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmeye isteği karşı duruşla kırılmaktadır.

MİLLET İTTİFAKI'NIN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM OLACAK?

Kim olursa olsun sandıktan çıkacak Cumhur İttifakı'dır. Seçimlerin erken alınması diye bir şey söz konusu olamayacaktır. 2023'te cumhurbaşkanımız açık ara farkla seçilecektir.

İMAMAOĞLU'NUN KARADENİZ GEZİSİNE TEPKİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'nın bayramda Karadeniz turuna çıkıp mitingler düzenlemesi ortamı kızıştırmıştır.Bizim anlamadığımız bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur. İstanbul'u bırakıp gitmesi siyasi ahlakın neresine sığmıştır?

''ASIL VIZ GELECEK TIRIS GİDECEK ŞAHIS İMAMOĞLU'DUR''

KAPAT [X]

İBB Başkanı cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundaysa karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin ki biz de ona göre muamele edelim. İstanbul İstanbul olalı böylesi bir zillet hezimet ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız gelecek tırıs gidecek şahıs İmamoğlu'dur. İstanbul ziyan edilmiştir.

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI

Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı haline gelmiştir. Öncelikle ve sağduyulu kavrayış ihmal edilemez bir zorunluluktur. Önü arkası hesaplanmadıkça atılacak her adım toplumun sinir uçlarını tahriş edecek her yaklaşım doğruca uçuruma açılacaktır.

''TÜRKİYE YOL GEÇEN HANI GÖÇMEN SIĞINMACI KAMPI DEĞİLDİR''

Elbette Türkiye yol geçen hanı göçmen sığınmacı kampı değildir. Yabancı düşmanlığını teşvik eden çevrelerin açıklamalarına uyanık olmak şarttır. Sığınmacı sorunu Türkiye'nin uzun yıllar taşıyabileceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Sığınmacılar bugün misafirimiz, yarın komşumuz olacaktır.

''ÜLKEMİZDE SIĞINMACI SAYISI 4 MİLYON 82 BİN 693'TÜR''

Bazıları sığınmacı sayısını 8-10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır. Devletin kayıtları ortadadır. Ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır. Türkiye genelinde sığınmacı sayısı 4 milyon 82 bin 693'tür. Suriyeli sığınmacı sayısı da 3 milyon 762 bin 686'dir. Sükunet sağlanır sağlanmaz ülkelerine dönüşleri hepsinin rızası ile hayata geçirilmelidir. Ancak hiçbir sığınmacıyı, masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz, böylesi bir vahşete ortak olamayız. Bize göre briket evlerin yapımı değerli bir adımdır. Sığınmacıların onurlu ve gururlu dönüşü sağlanacaktır. Türkiye'nin yarınlarında sığınmacı sorunu olmayacaktır.

''HİÇ KİMSE TEŞEBBÜS ETMESİN''

Türk milliyetçiliği yabancı düşmanlığını elinin tersi ile iter. Hiç kimse rol çalıp bizim fikriyatımız üzerinden ahkam kesmeye teşebbüs etmesin.

RUSYA'NIN UKRAYNA SALDIRISI

Nükleer savaş ihtimalinin telaffuzu kabus senaryosudur. Temennimiz sorunun kalıcı olarak çözüme kavuşmasıdır.

ÜMİT ÖZDAĞ'A TEPKİ

Parmak sallayarak tehdit etmek utanç verici bir alçalma halidir. İçişleri Bakanlığı'nın önüne gelenler Türkiye'nin önünü kesmek isteyenledir. İçişleri Bakanımıza saldırmak edepsizliktir.

''HİÇBİR BAKANLIĞIMIZ GELİŞİ GÜZEL NÜMAYİŞ YERİ DEĞİLDİR''

Kimin bir meselesi varsa hukuk yolu açıktır. Hiçbir bakanlığımız gelişi güzel nümayiş yeri değildir. İçişleri Bakanımıza erkeklik hatırlatması yapanlar öncelikle hangi kumpasın figüranı olduklarını düşünmelidirler.

''BU OSMAN KAVALA'NIN SIRRI NEDİR?''

Bu Osman Kavala'nın sırrı nedir? Biz Osman Paşa'yı biliriz ancak Soros'a ruhunu satmış Osman Kavala'yı bilmeyiz, bilmeyeceğiz. Türklüğün bıçkın korkusuz aslan parçasına Topal Osman'a iadei itibarı yapılmalıdır. Bizim Osmanlarımız bize sonuna kadar yeter. Türk düşmanları Osmanlara ruhumuzla karşı durmaya hesaplarını bozmaya muktediriz. Bizim Osmanlarımız soyludur, vatanseverdir. Onların Kavalalı Osman'ı da Türkiye'nin sabıkalı düşmanıdır.''

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