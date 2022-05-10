Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından sözlü sınav açıklaması

Bakanlığımızın Sözleşmeli Personel Alımı Sözlü Sınav Sonuçları ile İlgili Yayımlanan Haberlere ve Sosyal Medya Paylaşımlarına İlişkin Açıklaması

Basın, yayın organlarında ve sosyal medyada, Bakanlığımızın sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları ile ilgili çıkan haberler sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Bakanlığımız tarafından 5.980 sözleşmeli personel alınacağı duyurulmuştur. 1.805 sözleşmeli pozisyon özel mesleki nitelik gerektirmeyen kadrolar olup (destek personeli, şoför, teknisyen, güvenlik görevlisi vb) bu kadrolara sözlü sınav olmaksızın KPSS ile doğrudan yerleştirme yapılmıştır.

Geriye kalan 4.175 sözleşmeli pozisyon ise özel nitelik ve değerlendirme gerektirdiğinden bu kadrolar için sözlü sınav yapılacağı 06.01.2022 tarihinde ilan edilmiştir. 10-20 Ocak 2022 tarihlerinde başvurular alınmış, 02.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında ise Ankara da Bakanlığımız merkez binalarında 8 ayrı komisyon tarafından sözlü sınavlar gerçekleştirilmiştir. Komisyon üyelerinin tamamı Bakanlığımızda hali hazırda yönetici pozisyonlarında görev yapmakta olan, Daire Başkanı ve üstü kadrolarda bulunan kişilerden oluşmaktadır. 12.04.2022 tarihinde komisyonların sözlü sınavları tamamlamasının ardından 06.05.2022 tarihinde sonuçlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi internet sitesi üzerinden adaylara bildirilmiştir.

Alım yapılacak 4.175 pozisyon için KPSS sıralamasına göre toplam 12.525 aday sözlü sınava çağırılmıştır. Dolayısıyla adayların tamamı KPSS sıralaması ile sözlü sınava girmeye hak kazanmıştır. Kamu Personeli Seçme Sınavı değerlendirme açısından önemli kıstaslardan biri olmakla birlikte, ilgili mevzuata göre tek kıstas değildir. Özellikle Bakanlığımızın hizmet alanları değerlendirildiğinde genel bir seçme sınavı sonucuna göre atama yapmak, yalnız çalışma arkadaşlarımız için değil hizmet verdiğimiz 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için doğru ve hakkaniyetli olamaz. Bunu en iyi sosyal hizmet ve benzeri alanlarda eğitim almış adaylar bilir.

Kadın Konukevlerinde çok zor bir süreçten geçen kadınların, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde bakımı sağlanan ağır engellilerin, çocuk evlerinde devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak vicdani bir sorumluluk gerektirdiği gibi özel nitelik de gerektirmektedir.

Bu sebeple sözlü sınavda mevzuat ve teknik alan bilgisi sorularının yanı sıra "çerçeve soru" olarak adlandırdığımız, adayın Bakanlığımızın hizmet sunumu esnasında sürekli karşılaşacağı kriz durumlarında tavır ve tepkilerini ölçer nitelikte sorular da sorulmuştur.

Toplumumuzun dezavantajlı ve kırılgan gruplarına hizmet veren bir Bakanlık olarak, üstlendiğimiz görevlerin gerektirdiği hassasiyet sebebiyle yeni çalışma arkadaşlarımızı seçerken sadece KPSS puanını baz aldığımızda oluşabilecek mağduriyet hem Bakanlığımızı hem de vatandaşlarımızı zor duruma sokabilme riski taşımaktadır. Adayların tamamının KPSS ile ön elemeyi geçerek sözlü sınava katıldığı değerlendirildiğinde, bugün sınav sonuçları hakkında gösterilen tavır kazanan adayları haksızca töhmet altında bırakır hale gelmiştir. Bu sebeplerle hassas bir süreç yürütmek zorunda olduğumuzu, kişilerin hem bilgilerini, hem de sosyal hizmet yaklaşımlarını önceleyerek değerlendirme yaptığımızı kamuoyunun takdirine sunarız.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ