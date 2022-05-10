Ankara'da suç örgütüne yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı

Başkentte, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il genelinde suç örgütleri ile kapsamlı mücadelesini sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerine "Kurular" adını veren suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için harekete geçti. Suç örgütünün, silahlı yağma, uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptıkları bilgilerini elde eden polis, örgütün liderliğini O.K, yöneticiliğini ise O.Ö'nün yaptığını belirledi.

Küçük gruplar halinde ve geceleri hareket ederek polise yakalanmamak için tedbir uyguladıkları öğrenilen suç örgütü üyelerinin, il dışından getirdikleri uyuşturucu maddeleri, sadece suç örgütü lideri O.K ve O.Ö'nün bildiği zula tabir edilen evlerde sakladıkları, bu evleri kimseye göstermedikleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin, bu evlerden aldıkları uyuşturucu maddeleri, günlük kiralık evleri veya eskort tabir edilen kadınların evlerini kullanarak satışa hazır hale getirip bölgelere ayırdıkları, sattırdıkları, bölgede hakimiyet sağlamak için silahlı yaralama eylemi gerçekleştirdikleri de belirlendi.

Örgütün, silah ticareti, silahlı yağma ve uyuşturucu madde suçları olmak üzere 33 ayrı olaya karıştığının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen 16 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Faaliyetlerini gece yürüttükleri bilinen zanlıları akşam saatlerinde takibe alan polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerce 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 14 kişi yakalandı, 6 ruhsatsız tabanca, 123 fişek, 1 sahte kimlik çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 500 dolar ve 7 bin 730 lira ele geçirildi.

Gözaltı işlemleri sırasında, Altındağ bölgesinde örgüt adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen suç örgütü üyesi M.Y'nin araçla kaçmaya çalışırken polis aracına çarptığı, devam eden kovalamaca sonrası yakalandığı, zanlıya ait araç içerisinde silah ve çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği de öğrenildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.